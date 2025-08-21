Śmiertelnie potrącił człowieka, uciekł i pojechał pić. Potworny wypadek w Groszowicach

Tragedia w Groszowicach. 77-latek nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 13 sierpnia 2025 roku, w miejscowości Groszowice, gmina Jedlnia-Letnisko. Jak informuje prokuratura, 77-letni Stanisław R. został potrącony przez samochód marki Opel Vectra, kierowany przez 64-letniego Waldemara S.

„Waldemar S. rozpoczynając jazdę po postoju pod miejscowym sklepem, pojazdem marki Opel Vectra, wykonywał manewr cofania i włączał się do ruchu. W jego trakcie nie zachował wymaganej, szczególnej ostrożności, nieuważnie obserwował drogę i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu Stanisławowi R., doprowadzając tym samym do jego potrącenia, a następnie zbiegł pojazdem z miejsca wypadku celem uniemożliwienia ustalenia jego tożsamości” - relacjonuje prokuratura.

Potrącenie pieszej przez hulajnogę przy Dworcu Centralnym w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dramatyczna walka o życie 77-latka

Stanisław R., po potrąceniu przez Opla Vectrę, został natychmiast przewieziony do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł tego samego dnia na skutek odniesionych obrażeń.

Pirat drogowy za kółkiem

To nie koniec skandalicznych faktów w tej sprawie. Okazało się, że Waldemar S. prowadził samochód pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. Co więcej, po ucieczce z miejsca wypadku, spożywał alkohol.

Zatrzymanie i zarzuty dla Waldemara S.

Dzięki szybkiej akcji policji z Komisariatu Policji w Pionkach, sprawca został szybko ustalony i zatrzymany. Waldemar S. usłyszał już zarzuty.

Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczka z miejsca wypadku (art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 i 1a pkt 2 k.k.).

Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku (art. 162 § 1 k.k.).

Kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu (art. 244 k.k.).

„Waldemar S. do zarzuconych czynów przyznał się” - informuje prokuratura.

Grozi mu 20 lat więzienia

Sąd Rejonowy w Radomiu, na wniosek prokuratora, zastosował wobec Waldemara S. tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

„Grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności” - podkreśla prok. Aneta Góźdź, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.