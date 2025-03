Śmiertelny wypadek na Ursynowie. Morocyklista wjechał w bok osobówki. Nie żyje

Śmiertelny wypadek na Ursynowie. Morocyklista wjechał w bok osobówki. Nie ży

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu Dolinki Służewieckiej z ul. Nowoursynowską. Motocyklista uderzył w bok osobowej dacii. Uderzenie zgniotło praktycznie całą prawą stronę samochodu. Motocykl odbił się i upadł na asfalt. Jego części rozsypały się po jezdni.

Osoby, które był świadkami wypadku, miały jako pierwsze ruszyć na pomoc poszkodowanemu motocykliście. Po chwili zjawili się ratownicy. Mężczyzna nie dawał znaku życia, więc przystąpili do reanimacji. Potem przenieśli go do karetki i pilnie zabrali do szpitala. Niestety, nie udało się mu przywrócić funkcji życiowych.

Poprosiliśmy policję o szczegółowe informacje. – Informację o wypadku otrzymaliśmy o godz. 16.05. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do niego w trakcie wykonywania przez kierującą samochodem marki Dacia manewru. Kobieta była trzeźwa. Trwają czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia – powiedział „Super Expressowi” Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.