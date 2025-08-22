Sochaczew: Atakował ludzi, uciekał i zdemolował karetkę. Wilczy bilet z Polski za awanturę w centrum miasta

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-22 16:12

Pijany obywatel Ukrainy urządził sobie we wtorkowy wieczór (19.08) "tour de Sochaczew", który zakończył się interwencją policji, uszkodzeniem karetki i... deportacją. Mężczyzna zaczepiał przechodniów, zdemolował ambulans i zaatakował ratownika medycznego. Policja przekazała go Straży Granicznej. 30-latek prędko nie wróci do Polski.

Straż Graniczna bezwzględna dla cudzoziemców. Ukrainiec znęcał się nad inną osobą

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe Straż Graniczna bezwzględna dla cudzoziemców. Ukrainiec znęcał się nad inną osobą
Super Express Google News

Awantura w centrum Sochaczewa

Wtorkowy wieczór, 19 sierpnia, w centrum Sochaczewa zamienił się w scenę pełną chaosu. Dyżurny miejscowej komendy policji odebrał zgłoszenie, że nieznany mężczyzna zaczepia przechodniów. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Gdy radiowóz pojawił się w pobliżu, agresor próbował ratować się ucieczką. Daleko jednak nie zdołał zajść – po chwili przewrócił się i wylądował na asfalcie z otarciami. Wcześniej zdążył jeszcze uderzyć plecakiem w ramię jednego z mieszkańców, co potwierdzili świadkowie zdarzenia.

Awantura w karetce

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Początkowo 30-letni obywatel Ukrainy zachowywał się spokojnie, jednak podczas transportu do szpitala nagle zmienił się w awanturnika. Odpinał pasy bezpieczeństwa, uszkodził klawiaturę komputera medycznego i próbował uciec. Ratownicy rzucili się za nim, a wtedy doszło do szarpaniny – jeden z medyków został zaatakowany.

– Początkowo był spokojny, ale w trakcie transportu podjął próbę ucieczki i naruszył nietykalność ratownika – relacjonuje st. asp. Agnieszka Dzik z KPP w Sochaczewie.

Pokój Zbrodni - atak na ratownika

Polecany artykuł:

Zabójstwo ratownika w Siedlcach. Prokuratura zmieniła zarzuty. Adam Cz. trafi n…

Alkohol, areszt i zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Jak się okazało, to nie jego pierwszy konflikt z prawem, dlatego policjanci zdecydowali się wystąpić do Straży Granicznej o wszczęcie procedury wydalenia z Polski.

Wilczy bilet z Polski

21 sierpnia agresywny 30-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, a jeszcze tego samego dnia trafił w ręce ukraińskich służb granicznych. 

Polecany artykuł:

Poważny wypadek na Bemowie. Motocyklista runął na asfalt. W ciężkim stanie traf…
Dramat na Bemowie. Busem wjechał w motocyklistę i uciekł
10 zdjęć
Sonda
Czy deportacje są potrzebne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIJANY UKRAINIEC
DEPORTACJA
SOCHACZEW