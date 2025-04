i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Sochaczew: Wypadek 12-latka na hulajnodze. Chłopiec w ciężkim stanie! Lądował śmigłowiec LPR

Dramat

W Sochaczewie doszło do dramatycznego wypadku. 12-letni chłopiec, poruszający się na hulajnodze elektrycznej, został poważnie ranny. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala w Warszawie. Sprawę bada policja. Co się stało na ulicy Olimpijskiej?