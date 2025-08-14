Pijany rowerzysta w Płocku. O mały włos nie wpadł pod samochód!

W piątek (8 sierpnia) około godziny 14:40, policjanci z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przejeżdżali mostem im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku. Na przeciwległej stronie mostu zauważyli rowerzystę, który nagle stracił panowanie nad jednośladem. Mężczyzna przechylił się przez barierkę oddzielającą chodnik od jezdni i upadł wprost przed nadjeżdżający pojazd.

Jak informuje Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz, podbiegli do mężczyzny i odciągnęli go w bezpieczne miejsce, zapobiegając potrąceniu.

Na szczęście 52-letni mieszkaniec powiatu płockiego nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej. Podczas rozmowy z rowerzystą policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu.

Mężczyzna przyznał, że wcześniej spożywał alkohol. Na miejsce wezwano patrol Oddziału Prewencji Policji w Płocku, który przeprowadził badanie stanu trzeźwości. Wynik wskazał niemal 3 promile alkoholu w organizmie.

Kara dla pijanego rowerzysty. Policja apeluje o trzeźwość

Po wytrzeźwieniu 52-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł. Policjanci przypominają, że jazda rowerem pod wpływem alkoholu to nie tylko poważne wykroczenie, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia − zarówno samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu.

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce za jazdę rowerem po alkoholu grożą znacznie wyższe mandaty. Już od 0,2 promili we krwi policja może ukarać rowerzystę grzywną w wysokości co najmniej 1000 zł, a powyżej 0,5 promili − minimum 2500 zł.

W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 30 tys. zł, areszt lub zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat, przy czym prawo jazdy na samochód nie jest w takim przypadku odbierane, a punkty karne nie są naliczane.

Źródło: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Samochód huknął w rowerzystkę! Kobieta nie przeżyła. Wszystko się nagrało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.