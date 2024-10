i Autor: Śladem Zaginionych/FACEBOOK, SHUTTERSTOCK To już prawie 7,5 roku, odkąd zaginęła 17-letni Dominika Paćkowska z Płocka

Tajemnicze zaginięcie

17-letnia Dominika wyszła do kościoła, ale do domu już nie wróciła. Kamera uchwyciła to. Czy to klucz do rozwiązania zagadki?

To już prawie 7,5 roku, odkąd zaginęła 17-letni Dominika Paćkowska z Płocka. 14 kwietnia 2017 r. dziewczyna wyszła ze swojego domu, mówiąc, że idzie do kościoła. Był Wielki Piątek, ale 17-latka ostatecznie nie zjawiła się na mszy, za to kamera monitoringu zarejestrowała ją, gdy szła mostem im. Legionów Piłsudskiego. Swoją teorię na temat zaginięcia Dominiki miał m.in. Janusz Szostak.