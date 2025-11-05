Warszawa: Sportowy mercedes warty 1,5 miliona roztrzaskany na moście Świętokrzyskim

Mateusz Kobyłka
2025-11-05 16:20

Luksusowy mercedes za 1,5 miliona roztrzaskany na moście Świętokrzyskim! Do drogowej kraksy doszło w środku nocy. Sportowe auto zderzyło się z osobową toyotą, a potem uderzyło w barierki. Na miejscu działały wszystkie służby.

Auto warte fortunę pruło w środku nocy mostem Świętokrzyskim. Nagle pisk opon i wielki huk rozerwały nocną ciszę. 30 minut po północy sportowe auto marki Mercedes AMG GT 63 S E Performance zderzyło się z toyotą, a potem rąbnęło w barierki. Oba auta po zderzeniu sunęły po asfalcie jeszcze dobre kilkaset metrów, zanim się zatrzymały. Ich szczątki rozsypały się po asfalcie. Świadkowie pilnie wezwali pomoc. Na miejsce przyjechały wszystkie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja.

Polak kierujący toyotą został ranny w nogę i zabrany karetką do szpitala. Ukrainiec za kierownicą mercedesa po zbadaniu sam pojechał do szpitala. Obaj byli trzeźwi. Policja wyjaśnia, jak doszło do tego nieszczęścia.

Olaf pędził mercedesem, Ania zginęła
Warszawa. Kierowca Mercedesa pod wpływem wjechał w filar wiaduktu, odbił się i huknął w drzewo

Kilka tygodni wcześniej opisywaliśmy inny wypadek z udziałem osobowego mercedesa. We wtorek (23 września) w środku nocy na Wale Miedzeszyńskim czarny mercedes wypadł z drogi, uderzył w betonowy filar wiaduktu, odbił się od niego i roztrzaskał na drzewie. W środku były dwie osoby: kompletnie pijany 27-letni kierowca i 36-letni pasażer. Pilnie interweniowało pogotowie ratunkowe. – O godzinie 00.33 kierujący pojazdem osobowym marki Mercedes stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Policjanci przebadali kierującego alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wykazało niespełna 2 promile. Pracowaliśmy na miejscu, wyjaśniamy okoliczności zdarzenia – mówił Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Więcej o tym wypadku przeczytasz TUTAJ.

