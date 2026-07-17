Spotkanie kobiet na skrzyżowaniu. Dwie kierujące trafiły do szpitala

Gumowo. Wypadek kobiet na skrzyżowaniu

Do wypadku doszło w czwartkowy poranek, 16 lipca w Gumowie (pow. płoński). Około godz. 7, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą podporządkowaną prowadzącą do miejscowości Nowe Sarnowo zderzyły się dwa auta osobowe - Toyota i Skoda.

- Jak ustalili policjanci, 53-letnia mieszkanka Płońska, kierująca Toyotą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej i skręcając w lewo w kierunku Dzierzążni, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącej drogą krajową nr 10 w kierunku Płońska Skodzie, którą kierowała 34-letnia mieszkanka gminy Dzierzążnia. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów - poinformowała sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Obie kierujące doznały niegroźnych obrażeń i zostały przewiezione do szpitala na badania. Jak zapewniła policja, kobiety były trzeźwe.

Skończyło się na mandacie

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia. Ruch na drodze krajowej nr 10 odbywał się wówczas wahadłowo, co powodowało utrudnienia dla kierowców.

53-letnia kierująca Toyotą została ukarana za spowodowanie zdarzenia drogowego. Kobieta otrzymała mandat karny w wysokości 1100 zł oraz 10 punktów karnych.

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