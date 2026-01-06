Starsza pani potrzebowała leków, a śnieg zasypał jej drogę. Nie uwierzycie, kto jej pomógł!

- Dzielnicowi z Woli pomogli starszej parze, której powrót do domu utrudniały śnieg i niska temperatura.
- Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, starsza kobieta bezpiecznie dotarła do domu i mogła zażyć niezbędne leki.
- Jakie działania podjęli policjanci i dlaczego ich postawa jest wzorem do naśladowania?
Dzielnicowi z Woli ruszyli na pomoc. Starsza pani potrzebowała leków
Podczas patrolu dzielnicowi z Woli zauważyli starszą parę, która z trudem przemieszczała się po zaśnieżonej ulicy. Mężczyzna z wysiłkiem pchał wózek inwalidzki z kobietą, a warunki atmosferyczne stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Policjanci natychmiast zareagowali, oferując swoją pomoc.
Jak się okazało, starsza pani wracała z wizyty lekarskiej i pilnie potrzebowała dostać się do domu, aby zażyć leki. Mimo bliskości celu, śnieg i ujemna temperatura stanowiły poważną przeszkodę.
Funkcjonariusze, nie zastanawiając się ani chwili dłużej, zabezpieczyli teren i pomogli mężczyźnie bezpiecznie doprowadzić wózek z kobietą do domu. Ich obecność i wsparcie były nieocenione w tak trudnych warunkach.
Apel o wrażliwość i pomoc
W związku z pogarszającą się pogodą, policja apeluje do wszystkich o wzmożoną czujność i wrażliwość na potrzeby innych.
− Apelujemy, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że pomożemy drugiej osobie, a nawet uratujemy komuś życie. Starajmy się okazywać życzliwość i wyciągać pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie − apeluje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.
Pamiętajmy, że nasze działania mogą komuś pomóc, a nawet uratować czyjeś życie. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje wsparcia.