Policja zatrzymała recydywistę z narkotykami, kradzioną bronią i milionem złotych!

Mateusz Kobyłka
2025-11-17 12:55

Zatrzymany 46-latek, kilogramy narkotyków i nielegalna broń oraz amunicja – to efekt współpracy policjantów z warszawskiej Woli i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Chełma. Zatrzymany mężczyzna, to recydywista, który niedawno wyszedł zza krat. Teraz grozi mu kolejna długa odsiadka.

Policjanci wpadli na trop mężczyzny, który przygotowywał się do handlu narkotykami na hurtową skalę. Mundurowi z Woli współpracowali w tej sprawie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Lublinie Wydziału w Chełmie.

Udało się im ustalić, że przestępca ukrywa zabronione substancje. Podczas przeszukań mieszkań i komórek lokatorskich na Woli i Ochocie odkryli łącznie ponad 3,5 kg marihuany i amfetaminy. –  Policjanci zabezpieczyli również 18 litrów aminy, z której można wyprodukować około 60 kilogramów amfetaminy oraz prawie milion złotych w gotówce. Kryminalni zabezpieczyli również broń wraz z amunicją, których posiadanie wymaga zezwolenia. Jak ustalili, broń była poszukiwana jako utracona podczas kradzieży z włamaniem do mieszkania w 2019 roku – podaje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

46-latek został zatrzymany i trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Tam postawiono mu zarzuty czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Te zarzuty usłyszał w warunkach recydywy. Podejrzany odpowie również za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek prokuratury sąd zamknął go tymczasowo w areszcie na trzy miesiące. Grozi mu nawet 10 lat za kratami.

