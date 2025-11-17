Policja zatrzymała recydywistę z narkotykami, kradzioną bronią i milionem złotych

Policjanci wpadli na trop mężczyzny, który przygotowywał się do handlu narkotykami na hurtową skalę. Mundurowi z Woli współpracowali w tej sprawie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Lublinie Wydziału w Chełmie.

Udało się im ustalić, że przestępca ukrywa zabronione substancje. Podczas przeszukań mieszkań i komórek lokatorskich na Woli i Ochocie odkryli łącznie ponad 3,5 kg marihuany i amfetaminy. – Policjanci zabezpieczyli również 18 litrów aminy, z której można wyprodukować około 60 kilogramów amfetaminy oraz prawie milion złotych w gotówce. Kryminalni zabezpieczyli również broń wraz z amunicją, których posiadanie wymaga zezwolenia. Jak ustalili, broń była poszukiwana jako utracona podczas kradzieży z włamaniem do mieszkania w 2019 roku – podaje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

46-latek został zatrzymany i trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Tam postawiono mu zarzuty czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Te zarzuty usłyszał w warunkach recydywy. Podejrzany odpowie również za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek prokuratury sąd zamknął go tymczasowo w areszcie na trzy miesiące. Grozi mu nawet 10 lat za kratami.