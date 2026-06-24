Start Wakacji ze Strefą Wyobraźni. Rodzinny weekend pełen przygód w Julinek Park

W trakcie premierowego weekendu tegorocznego lata ten popularny obiekt rekreacyjny stanie się miejscem łączącym literackie historie z realnymi przeżyciami. Organizatorzy w ścisłej współpracy z platformą Empik Go stworzyli innowacyjną Strefę Wyobraźni nastawioną na aktywizację najmłodszych gości, co ma pomóc dzieciom w nieszablonowym poznawaniu otaczającej ich rzeczywistości poprzez śmiałość oraz niczym nieskrępowaną zabawę.

Empik Go i Julinek Park przygotowali niespodziankę na wakacje

Platforma dystrybucyjna Empik Go systematycznie poszerza swoją ofertę skierowaną do najmłodszych użytkowników, dostarczając im mnóstwo interesujących audiobooków oraz wciągających słuchowisk. Uczestnicy czerwcowego wydarzenia zorganizowanego na terenie podwarszawskiego obiektu będą mogli osobiście przetestować tego rodzaju formy rozrywki, łącząc uważne słuchanie nagranych bajek z samodzielnym doświadczaniem wspaniałych letnich przygód.

Na obszarze całego kompleksu pojawi się ponadto dedykowana Strefa Odpoczynku przygotowana przez popularną aplikację, gdzie całe rodziny zregenerują siły podczas długiego dnia. Przestrzeń tę zaplanowano jako idealne środowisko do spokojnego relaksu z literaturą audio, umożliwiając uczestnikom wygodne łapanie oddechu przed wyruszeniem na podbój kolejnych intensywnych wyzwań oferowanych przez ten znany mazowiecki park rozrywki.

Gra terenowa w Julinek Park pobudzi wyobraźnię dzieci

Centralnym elementem harmonogramu tego letniego zlotu ma być angażująca gra terenowa zatytułowana „Uruchom Wyobraźnię”, będąca efektem bezpośredniej współpracy obu podmiotów. Najmłodsi uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalną Kartę Odkrywcy, z którą pokonają trasę obejmującą sześć starannie zaprojektowanych stref tematycznych. Wyznaczone cele zmuszą graczy do odwiedzenia czołowych atrakcji kompleksu, takich jak chociażby trasy linowe, stoiska z rekwizytami cyrkowymi oraz tory do gry w minigolfa.

Poszczególne punkty na mapie zabawy odzwierciedlają odmienne ludzkie emocje, stawiając przed najmłodszymi wyzwania wymagające od nich wykazania się sprytem, radością czy wyjątkową odwagą. Dzieci, które pomyślnie zrealizują komplet przygotowanych wytycznych, otrzymają oficjalny tytuł Mistrza Wyobraźni wraz z paczką nagród. Organizatorzy zapowiedzieli, że w puli prezentów dla zwycięzców znalazły się wartościowe książki, tematyczne gadżety promocyjne oraz rozmaite upominki dla całej rodziny.

Atrakcje dla całych rodzin podczas startu wakacji pod Warszawą

Inauguracja letniego wypoczynku to dodatkowo niezwykle rozbudowany scenariusz dodatkowych pokazów scenicznych i profesjonalnych animacji dla zwiedzających. Włodarze obiektu udostępnią gościom szereg kreatywnych warsztatów oraz zabawnych quizów z nagrodami, a także zorganizują wielkie Piana Party czy widowiskowe Cyrkowe Show. W trakcie dwudniowej imprezy nie zabraknie również licznych potyczek familijnych, dzięki którym odwiedzający zyskają szansę na zgarnięcie kolejnych interesujących upominków.

Opisywane wydarzenia odbędą się wewnątrz ogromnego obszaru liczącego przeszło pół setki stałych instalacji rozrywkowych, stanowiących fundament jedynego cyrkowego kompleksu w województwie mazowieckim. Kupując pojedynczą wejściówkę, turyści uzyskają pełen dostęp do obszernego parku wodnego z nowoczesnymi zjeżdżalniami, klasycznego wesołego miasteczka, tras linowych o różnym stopniu trudności oraz specjalnie wydzielonych przestrzeni animacyjnych dla najmłodszych.

Wydarzenie Julinek Park łączy naturę z letnim wypoczynkiem

Obiekt zlokalizowany w Lesznie od dłuższego czasu stara się udowadniać, że budowanie pięknych wspomnień opiera się na umiejętnym łączeniu rekreacji z twórczym myśleniem. Nadchodzące wydarzenie sygnowane marką znanej platformy dystrybucyjnej pozwoli powitać tegoroczne lato w otoczeniu leśnej przyrody, zapewniając uczestnikom pożądany odpoczynek od wielkomiejskiego hałasu na terenie w pełni dostosowanym do potrzeb współczesnych rodzin z dziećmi.

Impreza odbędzie się w ostatni czerwcowy weekend, dokładnie 27 i 28 dnia tego miesiąca, na terenie podwarszawskiego kompleksu rekreacyjnego. To doskonały pretekst do tego, aby wspólnie odkrywać niesamowite historie i rywalizować o atrakcyjne podarunki już w pierwszych dniach letnich urlopów. Wejściówki uprawniające do udziału w zabawie, jak również dokładny rozkład godzinowy atrakcji, udostępniono na oficjalnej stronie internetowej organizatora, pod adresem www.julinek.com.pl.