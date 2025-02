Strzelał w kierunku kierowcy autobusu. Policjanci zatrzymali agresora

Ostrzelał autobus miejski, wcześniej kłócił się z kierowcą. Podejrzany 36-latek zatrzymany

Po intensywnych działaniach policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ostrzelanie autobusu komunikacji miejskiej. 36-latek został ujęty na terenie Mokotowa. Jak się okazało, napastnik nie był postacią anonimową dla służb – w przeszłości notowano go za znieważenia i posiadanie narkotyków.

Wciąż nie jest jasne, jakiej dokładnie broni użył podczas incydentu, ale policja analizuje nagrania monitoringu i prowadzi przesłuchania świadków.

Najprawdopodobniej w czwartek lub piątek (6 lub 7 lutego) zostaną przeprowadzone z nim czynności. Od jego wyjaśnień oraz zebranego materiału dowodowego zależy dalsza kwalifikacja czynu.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło we wtorek (4 lutego) około godziny 17, gdy nieznany wówczas sprawca podszedł do przednich drzwi autobusu linii 119 i zażądał od kierowcy okazania prawa jazdy. Po odmowie oddał trzy strzały, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Na szczęście w wyniku ataku nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca zachował zimną krew, natychmiast powiadamiając odpowiednie służby. Miejskie Zakłady Autobusowe zaoferowały mu wsparcie psychologiczne, jednak mężczyzna nie skorzystał z tej pomocy.

Mężczyzna podejrzany o wtorkowe uszkodzenie szyby w autobusie zatrzymany❗️Policjanci z warszawskiego Mokotowa przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie szyby w autobusie… pic.twitter.com/OHCZtU7upD— Policja Warszawa (@Policja_KSP) February 6, 2025