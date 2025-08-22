Studenci z Turcji zaatakowani pod Warszawą. Musieli się wynieść? "Brunatyzacja życia publicznego"

Studenci Erasmus+ prześladowani w Górze Kalwarii

Jak informuje PAP, Fundacja Instytutu Pracy i Kariery zaalarmowała o niepokojących incydentach. Studenci z Turcji, w tym kobiety w chustach, mieli być:

nagabywani,

obrzucani wyzwiskami,

filmowani i przedstawiani w obraźliwym kontekście w mediach społecznościowych,

zaatakowani fizycznie – w jednym przypadku zerwano kobiecie nakrycie głowy.

„Władze gminy Góra Kalwaria otrzymały 19 sierpnia pilny list od Fundacji Instytutu Pracy i Kariery, alarmujący o narastającym poczuciu zagrożenia wśród grupy młodzieży i nauczycielek z Turcji, uczestniczących w programie Erasmus+.”

Studenci, przerażeni sytuacją, mieli zostać przeniesieni do hotelu w Warszawie.

Apel wiceburmistrza: "Okażmy gościnność!"

Wiceburmistrz Góry Kalwarii, Piotr Chmielewski, wystosował apel do mieszkańców:

„Chciałbym bardzo mocno podkreślić: każdy człowiek zasługuje na szacunek i godność, niezależnie od kraju pochodzenia, religii czy zwyczajów.”

Zaapelował o opanowanie emocji i szacunek wobec gości z zagranicy. Podkreślił, że takie zachowanie rzuca cień na całą gminę i może zaszkodzić przyszłym projektom Erasmus+. Studenci przyjechali do Polski uczyć się i poznawać naszą kulturę.

„Apeluję do wszystkich mieszkańców: okażmy gościnność, uśmiech, pomocną dłoń. Zatrzymajmy wszelkie przejawy nietolerancji i wrogości.”

Policja bada sprawę, fundacja milczy

Mimo rozmów z policją, Fundacja Instytutu Pracy i Kariery nie złożyła oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. Prezeska fundacji, Marta Prusek-Galińska, odmówiła komentarza w tej sprawie.

„My nie chcemy zabierać głosu i komentować w żaden sposób tej sytuacji” – ucięła w rozmowie z PAP.

Eksperci alarmują: "Brunatyzacja życia publicznego!"

Sprawę skomentowali eksperci. Prof. Grzegorz Gorzelak z PAN uważa, że incydent w Górze Kalwarii to efekt szerszych, niepokojących zjawisk w Polsce.

„W Polsce postępuje brunatyzacja życia publicznego. To, co dzieje się w małych społecznościach takich jak Góra Kalwaria, jest odbiciem atmosfery nakręcanej na poziomie ogólnokrajowym.”

Profesor w rozmowie z PAP przypomniał o marszach antyimigracyjnych i radykalnych hasłach, które podsycają nastroje niechęci wobec obcych.

Dr Ewelina Wiszczun, polityk społeczny, dodaje, że reakcja mieszkańców mogła wynikać z niewiedzy i strachu, wzmocnionych przekazem medialnym.

„Osoby, które ich spotkały, prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy z ich statusu, a uprzedzenia mogły być wzmocnione przez obrazy z granicy polsko-białoruskiej i przekaz medialny.”