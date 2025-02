Sukces „Super Expressu”. Warszawa się „odszmaci”! Urzędnicy już szykują specjalne samochody

Wszystko zaczęło się po wejściu w życie nowej miejskiej uchwały zabraniającej wyrzucania odzieży do odpadów zmieszanych. Od 1 stycznia przy kontenerach zaczęły zalegać sterty ciuchów, bo ludzie zwyczajnie nie mieli co z nimi zrobić. W mieście jest zaledwie kilka PSZOK-ów (na Białołęce, Bielanach, Woli i w Wilanowie). Naiwnością było myślenie, że mieszkańcy zaczną odbywać do nich pielgrzymki przez pół miasta, taszcząc na plecach wory z tekstyliami.

Po naszym felietonie urzędnicy się obudzili. – Od początku marca 2025 roku mieszkańcy Warszawy będą mogli oddawać zużyte tekstylia do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ów). To efekt nowej uchwały przyjętej przez stołecznych radnych, która ma ułatwić mieszkańcom pozbywanie się zużytych tekstyliów w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami – zapowiedział w czwartek (27 lutego) stołeczny ratusz.

MPSZOK-ów będzie w Warszawie aż 42. Będą pojawiały się w określonych dniach tygodnia: środy od 11.00 do 18.30 i w soboty od 9.00 do 16.30. Pełną listę adresów można znaleźć na stronie internetowej warszawa19115.pl. Urzędnicy przypominają jednocześnie, że niezniszczonej odzieży można podarować drugie życie. Zamiast oddawać na przemiał można wrzucić ją do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża, przekazać fundacjom charytatywnym lub bezpośrednio osobom potrzebującym pomocy.