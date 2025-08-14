Surowy zakaz w dniu defilady wojskowej w Warszawie. Za jego złamanie grożą wysokie kary

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-14 16:19

15 sierpnia 2025 roku, w związku z defiladą wojskową w Warszawie, nad stolicą zostanie wprowadzona specjalna strefa bezpieczeństwa. Jej naruszenie będzie traktowane jako poważne przestępstwo, za które grożą surowe kary, w tym nawet do 5 lat więzienia! O co dokładnie chodzi i czego dotyczy wprowadzony zakaz? Tłumaczymy!

Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko

Zakaz lotów w Warszawie podczas defilady wojskowej. Gdzie dokładnie nie polatasz?

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i organizowaną defiladą, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała informację o wprowadzeniu strefy całkowitego zakazu lotów DRA-R EPR847.

Będzie ona obowiązywać 15 sierpnia 2025 roku od godziny 6 do północy. W tym czasie, w wyznaczonym obszarze, wszelkie loty dronami są absolutnie zabronione.

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, „w czasie aktywności strefy obowiązuje całkowity zakaz lotów BSP”.

Piloci dronów powinni na bieżąco śledzić aktualne informacje dotyczące ograniczeń i zakazów lotów w aplikacji mobilnej Drone Tower.

Konsekwencje prawne za naruszenie zakazu lotów dronami

Naruszenie zakazu lotów w wyznaczonych strefach geograficznych jest traktowane jako poważne wykroczenie. Pilotowi drona grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

W przypadku, gdy naruszenie przepisów nastąpi nieumyślnie, sprawca może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o zakazie lotów dronami?

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń przestrzeni powietrznej oraz stref geograficznych DRA-R, obowiązujących użytkowników dronów, dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Defilada wojskowa w Warszawie to ważne wydarzenie, które wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa. Zakaz lotów dronami nad trasą przemarszu ma na celu ochronę uczestników defilady oraz uniknięcie potencjalnych zagrożeń.

Służby apelują do wszystkich pilotów dronów o przestrzeganie obowiązujących przepisów i śledzenie aktualnych komunikatów PAŻP.

Super Express Google News
Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko
30 zdjęć
Setki sztuk sprzętu wojskowego i tysiące żołnierzy. Próba do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego
Sonda
Potrafisz latać dronami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEFILADA
DEFILADA W WARSZAWIE
DEFILADA WARSZAWA