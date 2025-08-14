Surowy zakaz w dniu defilady wojskowej w Warszawie. Za jego złamanie grożą wysokie kary

Zakaz lotów w Warszawie podczas defilady wojskowej. Gdzie dokładnie nie polatasz?

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i organizowaną defiladą, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała informację o wprowadzeniu strefy całkowitego zakazu lotów DRA-R EPR847.

Będzie ona obowiązywać 15 sierpnia 2025 roku od godziny 6 do północy. W tym czasie, w wyznaczonym obszarze, wszelkie loty dronami są absolutnie zabronione.

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, „w czasie aktywności strefy obowiązuje całkowity zakaz lotów BSP”.

Piloci dronów powinni na bieżąco śledzić aktualne informacje dotyczące ograniczeń i zakazów lotów w aplikacji mobilnej Drone Tower.

Konsekwencje prawne za naruszenie zakazu lotów dronami

Naruszenie zakazu lotów w wyznaczonych strefach geograficznych jest traktowane jako poważne wykroczenie. Pilotowi drona grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

W przypadku, gdy naruszenie przepisów nastąpi nieumyślnie, sprawca może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o zakazie lotów dronami?

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń przestrzeni powietrznej oraz stref geograficznych DRA-R, obowiązujących użytkowników dronów, dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Defilada wojskowa w Warszawie to ważne wydarzenie, które wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa. Zakaz lotów dronami nad trasą przemarszu ma na celu ochronę uczestników defilady oraz uniknięcie potencjalnych zagrożeń.

Służby apelują do wszystkich pilotów dronów o przestrzeganie obowiązujących przepisów i śledzenie aktualnych komunikatów PAŻP.

Setki sztuk sprzętu wojskowego i tysiące żołnierzy. Próba do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego