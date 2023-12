Świeć przykładem, straż miejska rozdaje odblaski. Wiemy, gdzie ich szukać

Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubrać choinkę? To nie takie oczywiste, wiele osób robi to niezgodnie z tradycją

Świeć przykładem! Straż miejska rozdaje odblaski za darmo

W poniedziałek, 4 grudnia, już po raz dziewiąty ruszyła profilaktyczno-edukacyjna akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”. W ramach wspólnej inicjatywy stołecznej Straży Miejskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w 35 punktach stolicy pojawiły się świąteczne choinki udekorowane... kolorowymi odblaskami.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna ma zachęcić do używania odblasków. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowy, gdy dzień jest krótszy i wcześnie zapada zmrok. Zawieszony w widocznym miejscu odblask może uratować życie. Zwiększa on bowiem widoczność pieszego na drodze do co najmniej 150 metrów. Podczas tegorocznej akcji strażnicy miejscy rozdadzą ponad 20 000 tych odbijających światło elementów. Każdy może zdjąć odblask zawieszony na świątecznym drzewku i zabrać go dla siebie lub swoich najbliższych.

- Apeluję do kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest dużo słabsza. Pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a zasadę szczególnej ostrożności można też nazwać zasadą wzajemnego szacunku - podkreśliła Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej w Warszawie.

Gdzie znaleźć darmowe odblaski w Warszawie. Publikujemy listę miejsc

Choinki ozdobione odblaskami stanęły nie tylko przy budynkach Straży Miejskiej czy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wyjątkowe świąteczne drzewka pojawiły się także przed siedzibami warszawskich urzędów dzielnic, MPWiK, Automobilklubu Polski, MZA, ZTM, Fundacji Jednym Śladem, Poland Bike, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czy Teatru Kamienica. Poniżej publikujemy pełną listę adresów, pod którymi można znaleźć choinki z darmowymi odblaskami:

Lista miejsc, w których znajdą się świąteczne drzewka z kolorowymi odblaskami:

Dzielnica Bemowo: na parterze, przy kancelarii głównej urzędu, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70

Dzielnica Ochota: przed Urzędem Dzielnicy Ochota, przy ul. Grójeckiej 17a

Dzielnica Śródmieście: na skwerze Urzędu Dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Nowogrodzkiej 43

Dzielnica Żoliborz: przed wejściem do Urzędu Dzielnicy, przy ul. Słowackiego 6/8

Dzielnica Bielany: przed wejściem do Urzędu Dzielnicy, przy ul. Żeromskiego 29

Dzielnica Ursynów: na parterze budynku, przy głównym wejściu od al. KEN 61

Dzielnica Białołęka: przy głównym wejściu do budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197

Dzielnica Targówek: przed głównym wejściem do Urzędu Dzielnicy Targówek, przy ul. Kondratowicza 20

Dzielnica Wilanów: przed Urzędem Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2

Dzielnica Praga-Północ: przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15

Dzielnica Praga-Południe: w budynku Terminalu Kultury Gocław, przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24.

Dzielnica Wawer: w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Żegańskiej 1

Dzielnica Wola: na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Wola, przy al. Solidarności 90

Dzielnica Mokotów: przed wejściem głównym do Urzędu Dzielnicy Mokotów, przy ul. Rakowieckiej 25/27

Dzielnica Rembertów: przy wejściu głównym do Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28

Dzielnica Włochy: na parterze budynku Urzędu Dzielnicy, przy ul. Krakowskiej 257, w holu przy wejściu głównym

Dzielnica Ursus: przy głównym wejściu do Urzędu Dzielnicy - plac Czerwca 1976 Roku 1

Dzielnica Wesoła: przed Urzędem Dzielnicy Wesoła, ul. 1. Praskiego Pułku 33

Straż Miejska m.st. Warszawy: przed siedzibą główną Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45

Teatr Kamienica: aleja Solidarności 93

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75

Terenowy Oddział III w Warszawie ul. Nowogrodzka 59 (przy Szpitalu ul. Lindleya)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce

Automobilklub Polski: ul. Powstańców Śląskich 127

Poland Bike: przed sklepem rowerowym przy ul. L. Rydygiera 8

MPWiK: na pl. Starynkiewicza 5 przy wejściu głównym do budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i przy ul. Zaruskiego 4 w Biurze Obsługi Klienta

ZTM: przy węźle komunikacyjnym „Młociny” – przy wejściu na stację Metra

ZGN: przed siedzibą Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 70

Fundacja Jednym Śladem: Zespół Oświatowy w Stoczku Węgrowskim, przy ul. Armii Krajowej 1

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.:

ul. Włościańska 52 - siedziba MZA

ul. Ostrobramska 38 - Oddział Przewozów „Ostrobramska”

ul. Stalowa 77 - Oddział Przewozów „Stalowa”

ul. Kleszczowa 28 - Oddział Przewozów „Kleszczowa”

ul. Woronicza 29 - Oddział Przewozów „Woronicza”

Sonda Nosisz odblaski wychodząc po zmroku? Tak Nie Czasami