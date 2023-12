Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubrać choinkę? To nie takie oczywiste, wiele osób robi to niezgodnie z tradycją

W Warszawie sypnęło śniegiem. Tak wygląda stolica w zimowej odsłonie!

Warszawiacy (no, może z wyjątkiem kierowców) kochają zimę. W piątek (2 grudnia) mocno sypnęło śniegiem, a na osiedlach dzieci wyciągnęły sanki. Każda górka jest mocno oblegana. Tłok widać też w najbardziej reprezentacyjnych miejscach naszego miasta. Chociaż do uroczystego zapalenia światełek tegorocznej bożonarodzeniowej iluminacji zostało jeszcze kilka dni, to Nowy Świat już rozświetlają nastrojowe dekoracje. Wszystko za sprawą prywatnej firmy Ferrero Roche, która co roku upiększa tę część miasta. W niedzielę (3 grudnia) wieczorem pogoda wyjątkowo sprzyja spacerom, a Trakt Królewski jest oblegany przez ludzi. Lekki mróz i biały puch z pewnością przywodzi na myśl zbliżające się święta.

Dla wszystkich tych, którzy tego dnia nie mogą wyjść na spacer przygotowaliśmy galerię zdjęć z zaśnieżonej stolicy. Tak wyglądają stołeczne ulice pokryte białym puchem. Miłego oglądania!