Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubrać choinkę? To nie takie oczywiste, wiele osób robi to niezgodnie z tradycją

Warszawa. Wrakiem jechał do Gruzji. Policjantom opadły szczęki. "Wydaje się, że w naszej służbie widzieliśmy już wszystko"

Rozbudowa DK61 może być o dwa lata opóźniona

- Wszystkie prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 61 na odcinku od Legionowa do Zegrza Południowego powinny zakończyć się w 2026 roku. Dokładny termin nie został jeszcze podany, ze względu na to, że nie jest jeszcze do końca uzgodniony z GDDKiA – przyznał podczas sesji Lech Juliszewski, dyrektor kontraktu i przedstawiciel wykonawcy. Zgodnie z umową zawartą w 2020 r., koniec prac był przewidziany na II kwartał 2024 r. Skąd ta rozbieżność? Decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac miała być wydana na początku 2023 r. Wpłynęła jednak dopiero w połowie października.

Będzie drożej?

Opóźnienie to jednak nie jedyny problem tej inwestycji. Wykonawca wciąż czeka na decyzję GDDKiA dotyczącą zwiększenia kosztów zrealizowania przebudowy. Wniosek trafił do drogowców kilka miesięcy temu i wciąż jest nierozpatrzony.

Drogowcy straszą karami

- Wykonawca oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót – skomentowała rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska, która nie zdradziła jednak, o jaką dodatkową kwotę ubiega się wykonawca. Obecnie zakontraktowane jest 195 mln zł. - Warunki każdego kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego i w uzasadnionych przypadkach zostają naliczone. Mobilizujemy wykonawcę do intensyfikacji robót – dodała.

Prace w końcu ruszyły

Prace wzdłuż DK61 właśnie się rozpoczęły. Trwa wycinka drzew, rozpoznanie saperskie terenu, inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. To ostatni nieposzerzony odcinek tej trasy, który zwęża się na wysokości Centrum Szkolenia Policji, gdzie powstają korki. Projekt przebudowy przewiduje dwa pasy w każdym kierunku, drogi dojazdowe, skrzyżowania z sygnalizacją, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu bezkolizyjny węzeł z estakadami.

Drogowcy mieli poszerzać wylotówkę na Mazury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.