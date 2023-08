Wielka defilada wojskowa. O której się zacznie? [DATA,GODZINA, DOJAZD]

Warszawa. Nie żyje 3-letni Damian. Lekarze odsyłali go do domu, aż w końcu zmarł

Warszawa. Wielka Defilada Wojska Polskiego. Data, godzina, miejsce

Pod trzech latach przerwy powraca wielkie wojskowe wydarzenie. 15 sierpnia jest szczególnym dniem w polskiej historii. Wtedy przypada rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej, w której Polacy rozbili armię bolszewików na przedmieściach stolicy. Na pamiątkę co roku świętują żołnierze.

Nieodłącznym elementem jest zawsze uroczysta parada. Biorą w niej udział czołgi, samoloty i cały najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. W wydarzeniu uczestniczą najważniejsze osoby w państwie, przemawia prezydent.

W tym roku defilada rozpocznie się o godzinie 14. Wtedy wyruszy Wisłostradą spod mostu Gdańskiego w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym roku w defiladzie weźmie udział ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 pojazdów i prawie 100 samolotów i śmigłowców. - Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. O godz. 14, 15 sierpnia ruszy tutaj, na Wisłostradzie, defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Serdecznie wszystkich zapraszam, mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z całej Polski. Bądźmy tu razem 15 sierpnia, podziękujmy żołnierzom za ich służbę, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

Defilada rusza o godz. 14, ale wszyscy chętni do jej obejrzenia muszą przyjść wcześniej. Najlepszym punktem do oglądania defilady będzie skwer przy multimedialnym Parku Fontann. Dobrym wyborem będą też Bulwary Wiślane. Na miejsce najlepiej będzie dojechać komunikacją miejską do Starego lub Nowego Miasta i przyjść na miejsce pieszo.

Wszyscy zmotoryzowani muszą wziąć po uwagę utrudnienia w ruchu. Od godz. 8 zamknięty będzie most Gdański, a od godz. 13 most Śląsko-Dąbrowski. Samochód najlepiej będzie zaparkować w większej odległości od wydarzenia. Już od poniedziałku, godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice Sanguszki, Jana Jeziorańskiego, Wenedów, Krajewskiego, Zakroczymska, Wybrzeże Kościuszkowskie, Boleść, Mostowa, Bugaj, Karowa, Lipowa, Wiślana, Gęsta, Dobra oraz parking pod Al. Solidarności.

⁦@1WBPanc⁩ podczas przygotowań do defilady. Próby przemarszu i przejazdu łącznie ok 2 tys żołnierzy i kilkuset pojazdów trwały przez całą noc ⁦@RMF24pl⁩ pic.twitter.com/jCApQx9GER— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 13, 2023