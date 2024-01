Syn pokłócił się z ojcem. 63-latek leżał bez życia na podłodze

Strajk na Marywilskiej. Najemcy zapowiadają blokady wjazdów do centrum handlowego

Bez butów i kurtki szedł pieszo do domu. Tułaczka zziębniętego 28-latka trwała dwa dni

Co za historia!

Dramat rozegrał się we wtorek wieczorem. Gdy ostrowscy policjanci przyjechali pod wskazany w zgłoszeniu adres, na miejscu zastali pijanego 32-latka, który wydmuchał 2,6 promila alkoholu, oraz leżącego bez oznak życia na podłodze 63-latka. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Niestety, na pomoc mężczyźnie było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 63-latka.

- Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli m.in. ślady, które będą przydatne w ustaleniu przebiegu całego zdarzenia. Nietrzeźwy 32-latek został zatrzymany, a po badaniach lekarskich trafił do policyjnego aresztu - przekazała asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

W czwartek (25 stycznia) 32-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. - Prokurator zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Jeszcze tego samego dnia sąd przychylił się do złożonego wniosku - poinformowała asp. Marzena Laczkowska.

W piątek, 26 stycznia, mężczyzna zostanie przez policjantów odkonwojowany do zakładu karnego. Grozi mu dożywocie.