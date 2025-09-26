Syreny zawyją w całej Warszawie. Co się dzieje? Ważny komunikat

Dlaczego syreny zawyją w Warszawie?

W najbliższych dniach, a dokładnie od poniedziałku 29 września do piątku 3 października 2025 roku, w Warszawie będą prowadzone testy techniczne związane z modernizacją systemu alarmowania. Jak podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, „od 29 września do 3 października 2025 roku w stolicy mogą występować krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren.” To rutynowe działania, mające na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania kluczowych elementów bezpieczeństwa miasta.

Modernizacja systemu SAOL – co to oznacza?

Te krótkotrwałe uruchomienia syren są częścią procesu odbioru zmodernizowanych punktów alarmowych należących do systemu SAOL, czyli Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności wojewody mazowieckiego. Modernizacja takich systemów jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Pozwala na utrzymanie infrastruktury w pełnej gotowości i efektywności w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń.

Co robić, gdy usłyszysz syreny?

Najważniejsza informacja, jaką przekazuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, to brak konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. „W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności.” Oznacza to, że nie należy wpadać w panikę, szukać schronienia ani dzwonić na numery alarmowe. Sygnały te mają wyłącznie charakter kontrolny i testowy.