Syreny zawyją w całej Warszawie. Co się dzieje? Ważny komunikat

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-26 15:09

Warszawa przygotowuje się na serię testów syren alarmowych. Od 29 września do 3 października 2025 roku mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć krótkie, kilkunastosekundowe dźwięki syren. Dowiedz się, dlaczego syreny zawyją i co to oznacza.

Syreny - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.
Dlaczego syreny zawyją w Warszawie?

W najbliższych dniach, a dokładnie od poniedziałku 29 września do piątku 3 października 2025 roku, w Warszawie będą prowadzone testy techniczne związane z modernizacją systemu alarmowania. Jak podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, „od 29 września do 3 października 2025 roku w stolicy mogą występować krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren.” To rutynowe działania, mające na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania kluczowych elementów bezpieczeństwa miasta.

Modernizacja systemu SAOL – co to oznacza?

Te krótkotrwałe uruchomienia syren są częścią procesu odbioru zmodernizowanych punktów alarmowych należących do systemu SAOL, czyli Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności wojewody mazowieckiego. Modernizacja takich systemów jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Pozwala na utrzymanie infrastruktury w pełnej gotowości i efektywności w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń.

Co robić, gdy usłyszysz syreny?

Najważniejsza informacja, jaką przekazuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, to brak konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. „W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności.” Oznacza to, że nie należy wpadać w panikę, szukać schronienia ani dzwonić na numery alarmowe. Sygnały te mają wyłącznie charakter kontrolny i testowy.

Warszawa, ul.Tomasza Zana 13
22 zdjęcia
