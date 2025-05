Szajka włamywaczy z Gruzji w rękach policji. Otwierali samochody specjalnym urządzeniem

Włamywacze samochodowi w Warszawie zatrzymani! Używali nowoczesnej technologii

Informacja o podejrzanych mężczyznach, którzy prawdopodobnie dokonują włamań do pojazdów przy użyciu urządzenia zagłuszającego, dotarła do policjantów. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce – na Aleję Krakowską. Mundurowi zauważyli trzech mężczyzn siedzących w samochodzie, którzy obserwowali otoczenie. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy niezwłocznie przystąpili do działania.

Podczas przeszukania pojazdu, którym poruszali się podejrzani, policjanci dokonali kluczowego odkrycia. – Policjanci skrupulatnie przeszukali pojazd ujawniając w nim urządzenie do zagłuszania sygnałów w pojazdach – informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z ochockiej komendy. To właśnie ten zagłuszacz sygnału był narzędziem, które pozwalało złodziejom na łatwe otwieranie samochodów. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że zaledwie kilka minut przed przyjazdem policji, mężczyźni zdążyli otworzyć w ten sposób dwa inne pojazdy.

Szajka kieszonkowców okradała warszawiaków. Mieli sprytny sposób. Wszystko się nagrało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Włamywacze samochodowi w Warszawie zatrzymani! Używali nowoczesnej technologii

Trzej obywatele Gruzji zostali zatrzymani. Zabezpieczono również urządzenie, którym posługiwali się podczas swoich przestępczych działań. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, mężczyźni musieli zmierzyć się z zarzutami. Dochodzeniowcy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie im zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, która zawnioskowała o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.