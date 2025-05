Szarlatan z Pruszkowa żerował na chorych. "Leczył" wszystko, a tabletki robił w słoiku!

Imponujący most połączy dwa województwa. Przeprawa będzie miała blisko 660 metrów!

64-letni mieszkaniec Pruszkowa oferował usługi "lecznicze", obiecując pacjentom cudowne uzdrowienie niezależnie od ich dolegliwości. Jego metoda opierała się na indywidualnym podejściu: mężczyzna twierdził, że analizuje objawy pacjentów i na tej podstawie przygotowuje specjalne kapsułki.

"Leki" były produkowane jego ręką, w warunkach domowych, z nieznanych substancji. Twierdził, że dzięki temu na pewno zadziałają. Nie oszczędzał nikogo, włączając w to osoby zmagające się z niepłodnością.

- W swoich usługach oferował leczenie niepłodności po rzekomo wykonanych badaniach genetycznych. Badania były dodatkowo płatne, ale dzięki nim mógł więcej zarobić na swoich usługach - przekazała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej komendy.

Zatrzymany w "gabinecie"

W maju, gdy policja zapukała do jego drzwi, mężczyzna był zaskoczony. Twierdził, że nie reklamował się, a pacjenci polecali go sobie nawzajem. Podczas przeszukania policjanci znaleźli:

Pojemniki, pudełka i słoiki z proszkami, płynami i innymi substancjami, z których mężczyzna wytwarzał kapsułki.

Broszury informacyjne dla pacjentów.

Pieczątkę i zlecenia badań.

Twierdził również, że choć jest samoukiem, jego wiedza o leczeniu jest bardzo duża, bo zielarstwo i medycyna to jego pasja. Podczas przesłuchania zatrzymany przyznał się do wszystkich zarzutów. Prokurator objął go dozorem policyjnym.

Policja szuka kolejnych pokrzywdzonych

Policjanci z KPP w Pruszkowie zwracają się z prośbą do pokrzywdzonych, którzy korzystali z usług mężczyzny o kontakt telefoniczny lub osobisty, apeluje podkom. Monika Orlik.

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 8 wejście od ul. Lipowej

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

sekretariat tel. 47 72-46-305

Pamiętaj!

Nigdy nie korzystaj z usług osób podających się za lekarzy, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Zawsze sprawdzaj, czy dana osoba jest zarejestrowana w rejestrze lekarzy. Nie daj się nabrać na obietnice cudownych uzdrowień i leków, które nie są dopuszczone do obrotu. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą lub zawiadom służby.

