Sześć osób rannych po wywrotce busa. W akcji śmigłowiec LPR

Koszmarny wypadek pod Płońskiem

Informacje o koszmarnym wypadku potwierdziła płońska policja. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w nocy z czwartku na piątek (16/17 kwietnia) około godziny 0:30, w rejonie miejscowości Zbyszyno w gminie Baboszewo minibus marki Iveco niespodziewanie w trakcie jazdy zjechał do rowu i przewrócił się na bok.

Pojazdem podróżowało wówczas 16 osób. Byli to pracownicy rozwożeni do miejsc zamieszkania oraz 63-letni kierowca, mieszkaniec powiatu płońskiego.

Niestety, nie obyło się bez osób poszkodowanych. - Sześć kobiet z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitali w Ciechanowie, Sochaczewie, Płońsku, Płocku i Warszawie, w tym jedna z nich została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowały służby. - Policjanci zabezpieczali teren zdarzenia, a grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki wykonywała oględziny i dokumentację fotograficzną. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała policja. Jak udało nam się ustalić, kierowca minibusa był trzeźwy.

Płońska policja po raz kolejny apeluje do kierowców o ostrożność, rozwagę i pełne skupienie za kierownicą.

5

