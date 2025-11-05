Szok na cmentarzu! Z grobu małego Stasia zniknęły ukochane zabawki. Rodzina apeluje

Rodzice zmarłego Stasia przeżyli szok, gdy z grobu ich synka zniknęły ukochane zabawki. Figurki biedronek i samochodziki, które miały przypominać o radosnych chwilach spędzonych z synem, padły czyimś łupem. Rodzina chłopca jest zrozpaczona i apeluje o zwrot skradzionych przedmiotów. Dla nich mają one wartość sentymentalną i są bezcenne.

Zabawki Stasia zniknęły z grobu. „Mają dla nas wartość sentymentalną”

Zabawki Stasia ustawili na płycie nagrobnej jego rodzice. To samochodziki i figurki biedronek, którymi bawił się ich syn. Miały przypominać o dobrych, wspólnych chwilach spędzonych na zabawie. W trakcie ostatniego weekendu zniknęły.

– Na grobie Stasia leżały jego ulubione zabawki. Te, z którymi najczęściej chodził i którymi się bawił. Były tam od pierwszego dnia. Mój mąż jest na cmentarzu codziennie i widział, jak podchodziły tam inne dzieci i bawiły się tymi zabawkami. Były one często przestawiane. Na początku mieliśmy z tym spory problem emocjonalny, natomiast z czasem podeszliśmy do tego tak, że fajnie, że ktoś się nimi bawi. Największe zaskoczenie to dla nas to, że nie zginęło tak naprawdę nic z rzeczy wartościowych dla ewentualnego złodzieja, czyli wieniec, znicze czy jakieś latarenki, tylko tak naprawdę wszystkie zabawki, oprócz jednego dużego wozu strażackiego – mówi Radiu ESKA Karolina Malinowska, mama Stasia.

Grobu zamordowanego Oskarka strzegą malutkie aniołki

Apel rodziny zmarłego Stasia. Ktoś zabrał z jego grobu zabawaki. "Nie chcemy dociekać, z jakiego powodu zniknęły"

Zabawki Stasia zniknęły z grobu w nocy z niedzieli na poniedziałek (2 na 3 listopada), tuż po dniu zadusznym i Wszystkich Świętych. Rodzina chłopca jest zrozpaczona i apeluje o zwrot skradzionych przedmiotów. Zapewnia przy tym, że nie będzie oceniała sprawcy kradzieży. – Nie chcemy dociekać, z jakiego powodu zniknęły, ale po prostu, żeby, żeby wróciły. Dla nas mają wartość sentymentalną – zapewnia pani Karolina.

Szok na cmentarzu! Z grobu małego Stasia zniknęły ukochane zabawki. Rodzina apeluje
