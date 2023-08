i Autor: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Co tam się działo?!

Szokujący początek wieczoru kawalerskiego! Policja wezwała posiłki

Zofia Dąbrowska | Policja 15:30

Takiego finału interwencji policjanci z Siedlec się nie spodziewali! Zostali wezwani do bandytów szykujących się do skoku na jubilera, a skończyli pośrodku... wieczoru kawalerskiego. Jak mogło do tego dojść? Policjanci wyjaśniają wszystko na swojej stronie internetowej.