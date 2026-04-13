AI wskazało turystyczną perełkę Mazowsza. Ta wieś skrywa zjawiskowy pałacyk

Zbliżający się długi weekend majowy oraz perspektywa nadchodzących wakacji to doskonała okazja do poszukiwania nowych, interesujących miejsc na mapie województwa mazowieckiego. Sztuczna inteligencja, a dokładnie ChatGPT, otrzymała więc zadanie wytypowania idealnej lokalizacji na krótki relaks poza miastem i jako faworyta do wycieczek wskazała miejscowość Opinogóra Górna.

Opinogóra Górna to mazowiecki faworyt według AI

Ta niepozorna miejscowość położona w powiecie ciechanowskim liczy zaledwie około pół tysiąca mieszkańców. Stanowi ona doskonałą propozycję dla turystów spragnionych ciszy, otoczenia przyrody oraz bliskiego spotkania z historią. Sztuczna inteligencja doceniła przede wszystkim zjawiskowy pałacyk, który swoją architekturą przypomina budowle znane z najpopularniejszych animacji Disneya. W Opinogórze Górnej działa Muzeum Romantyzmu, ściśle powiązane z rodową przeszłością tych ziem. Od XVII wieku, choć z przerwą, okolicznymi ziemiami zarządzał ród Krasińskich - dokładnie ten, z którego wywodził się Zygmunt Krasiński.

Dodatkowym atutem tego miejsca jest rozległy i dobrze utrzymany park, który stanowi idealną przestrzeń do spacerów. Turyści mogą tam bez przeszkód łączyć aktywne zwiedzanie z głębokim relaksem na świeżym powietrzu. Ogromną zaletą jest również bardzo wygodny dojazd z Warszawy. Podróż samochodem z centrum stolicy do tej urokliwej wsi zajmuje zaledwie około półtorej godziny.

W okresie letnim turyści mogą zwiedzać muzealne wystawy od wtorku do niedzieli, między godziną 10:00 a 18:00, natomiast sam park dostępny jest dla gości w godzinach 7:00-22:00. Zwiedzanie zabytkowego kompleksu w towarzystwie przewodnika startuje o wyznaczonych porach: 10:00, 12:00, 14:00 oraz 16:00. Wejściówka normalna kosztuje 20 złotych, a za bilet ulgowy należy zapłacić 15 złotych. Tyle samo, czyli 15 złotych, wynosi opłata za usługę przewodnicką.

"Opinogóra Górna urzeka subtelnym klimatem i elegancją, którą czuć na każdym kroku. To miejsce, gdzie łatwo zwolnić i na chwilę oderwać się od codzienności, chłonąc spokojną atmosferę i dopracowane detale otoczenia. Związana z Zygmuntem Krasińskim, pozostawia po sobie wrażenie lekkiej nostalgii i inspiruje do dłuższego zatrzymania się" - czytamy w odpowiedzi sztucznej inteligencji.

