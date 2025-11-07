Szukają pracowników do CPK. Dadzą zatrudnienie tysiącom Polaków bez studiów

Spis treści
Centralny Port Komunikacyjny. Na jakim etapie jest budowa CPK?
Na początku listopada 2025 roku budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego znajduje się w fazie przygotowawczej i wstępnej realizacji. Trwają prace projektowe, przetargi i wykupy gruntów, a część decyzji lokalizacyjnych została już wydana. Rozpoczęto też pierwsze prace związane z infrastrukturą towarzyszącą. Sama budowa terminala lotniska jeszcze się nie rozpoczęła, ale rząd zapowiada, że ruszy w 2026 roku.
CPK szuka pracowników
Co ciekawe, mimo tego, że budowa portu jeszcze się nie rozpoczęła, to już mówi się o gigantycznej rekrutacji pracowników. Temat ten w ostatnim czasie poruszył m.in. portal Bankier.pl, informując, że na koniec 2024 r. w spółce pracowało 711 osób, a według szacunków do 2032 roku w CPK zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt tysięcy pracowników o różnorodnych kwalifikacjach. Kogo będą poszukiwać?
Pracownicy potrzebni do CPK
Co ciekawe, spora część pracowników, która będzie potrzebna do stabilnego funkcjonowania portu dotyczyć będzie stanowisk operacyjnych, nie wymagających wykształcenia wyższego. Oczywiście potrzebni będą również pracownicy o wyspecjalizowanych kwalifikacjach np. w zakresie Kolei Dużych Prędkości, lecz nie tylko. Jakich jeszcze osób poszukuje CPK? Pełną listę stanowisk znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.
Poszukiwani pracownicy do CPK. Te stanowiska będą do obsadzenia
Kiedy otworzą CPK?
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z Hubertem Biskupskim przekazał, że pierwsze loty z CPK zaplanowane są na 2032 rok wraz z oddaniem pierwszego fragmentu kolei dużych prędkości Łódź-Warszawa. Na wielkie otwarcie pozostaje nam więc jeszcze poczekać, lecz z pewnością cierpliwość popłaci!