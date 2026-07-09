Szybsze kontrole na kolejnym polskim lotnisku. Pojawiły się "smoczyce"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-09 8:25

Kolejne lotnisko w Polsce zyskało właśnie nowoczesne skanery, dzięki którym kontrola bezpieczeństwa będzie o wiele szybsza niż zazwyczaj. Maszyny, o których mowa nazywa się "smoczycami" i docelowo ma być ich aż 15. Pasażerowie z pewnością odczują różnicę, a cały proces będzie przyjemniejszy.

Pracownicy Lotniska Chopina i pasażer przy skanerach bagażu. O nowych technologiach na lotnisku przeczytasz na SE.
Autor: Milosz Maslanka/ Shutterstock Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku

Nowość na warszawskim lotnisku

Sezon wakacyjny to czas, gdy polskie lotniska przeżywają prawdziwe oblężenie. Tysiące pasażerów każdego dnia wyruszają na urlopy, a większy ruch oznacza również dłuższe kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Aby usprawnić obsługę podróżnych i skrócić czas oczekiwania, Lotnisko Chopina w Warszawie rozpoczęło wdrażanie nowoczesnych skanerów bagażu. Urządzenia, określane mianem "smoczyc", mają sprawić, że kontrola stanie się szybsza, wygodniejsza i mniej stresująca.

Warszawa lotnisko Chopina z nowoczesną technologią

Nowe skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej (C3), która pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz zawartości bagażu podręcznego. Dzięki temu operatorzy mogą dokładniej przeanalizować jego zawartość bez konieczności wykonywania dodatkowych kontroli. To rozwiązanie stosowane już na coraz większej liczbie europejskich lotnisk, które znacząco przyspiesza cały proces odprawy. W Warszawie rozwiązanie to stosuje się od 8 lipca 2026 roku i na ten moment korzystają z niego osoby, które wykupiły opcję Fast Track.

Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - przyp. red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - mówił rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

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Skanery 3D na lotnisku. Koniec z wyjmowaniem laptopów i płynów

Pasażerowie, którzy będą obsługiwani z użyciem nowych maszyn nie będą musieli wyjmować z bagażu laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych czy kosmetyków i innych płynów. To oznacza mniej czynności do wykonania przed kontrolą i sprawniejsze przechodzenie przez punkt bezpieczeństwa.

Dodatkowym udogodnieniem jest zwiększenie dopuszczalnej pojemności płynów przewożonych w bagażu podręcznym. W przypadku nowych skanerów pojedyncze opakowanie może mieć nawet do 2 litrów pojemności. Warto jednak pamiętać, że zasada ta obowiązuje wyłącznie na stanowiskach wyposażonych w technologię C3 – przy starszych urządzeniach nadal obowiązuje limit 100 ml.

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