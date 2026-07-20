Ta aplikacje będzie hitem w Polsce! Użytkownicy będą tropić tamy zbudowane przez bobry

Niebawem ruszy specjalna platforma internetowa, dzięki której każdy obywatel zyska możliwość oznaczania bobrowych tam. Ta innowacyjna inicjatywa to wspólne przedsięwzięcie Wód Polskich, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Centre for Climate Research. Badacze chcą stworzyć pierwszą krajową ewidencję takich konstrukcji, by dokładnie przeanalizować ich wpływ na magazynowanie wody w przyrodzie.

Zwierzęta te od zawsze uchodzą za wybitnych konstruktorów w świecie fauny. Stawiane przez nie przeszkody wodne skutecznie hamują przepływ i pomagają gromadzić wodę w danej okolicy. Oczywiście nie zastąpią one potężnych tam i infrastruktury wodnej, ale odgrywają niebagatelną rolę dla okolicznej przyrody, co jest szczególnie istotne w dobie regularnie występujących susz.

Każdy będzie mógł zgłosić tamę bobrową

Fundamentem całego przedsięwzięcia będzie prosta w obsłudze aplikacja. Użytkownicy w kilku prostych krokach naniosą na mapę bobrową tamę, dołączą fotografie i dodadzą krótkie notatki z obserwacji. Zgromadzone w ten sposób informacje trafią bezpośrednio do ekspertów, którzy zajmą się ich dogłębną analizą.

Twórcy inicjatywy zwracają uwagę na poważną lukę informacyjną. Obecnie nie dysponujemy rzetelnymi statystykami, które pokazałyby rzeczywistą liczbę bobrowych tam w naszym kraju oraz ich faktyczny wkład w naturalne zatrzymywanie wód.

Naukowcy wezmą bobry pod lupę

Inicjatorzy akcji zaznaczają, że to projekt ściśle badawczy, nastawiony na poznanie, a nie osądzanie zachowań zwierząt. Dzięki informacjom spływającym od mieszkańców z całej Polski, badacze precyzyjnie określą występowanie bobrowych budowli i oszacują ich rolę w zwiększaniu naturalnego magazynowania wody.

Pozyskane dane posłużą ekspertom do ważnych opracowań. Wyniki badań pomogą w przygotowaniach do walki ze zmianami klimatycznymi oraz ułatwią racjonalne zarządzanie krajowymi zasobami wodnymi w przyszłości.

Retencja wody to kluczowe wyzwanie

Specjaliści biją na alarm, że magazynowanie wody w naturze to obecnie jedno z najważniejszych zadań, z jakimi musimy się zmierzyć w obliczu zmian klimatu i narastających susz. Bobry, stawiając swoje konstrukcje, realnie kształtują warunki wodne w swojej okolicy i zatrzymują wilgoć w ekosystemie.

Badacze pragną jednak zweryfikować faktyczną skalę tego zjawiska. Jak podkreślają, celem nie jest zestawianie zwierzęcych budowli z ogromnymi zbiornikami retencyjnymi. Chodzi o rzetelną ocenę ich oddziaływania na poziomie lokalnym, a wkrótce po raz pierwszy uda się to zrobić w skali całego kraju.

Kiedy ruszy aplikacja do zgłaszania tam?

Nowe narzędzie ma wystartować już w najbliższych tygodniach. Wszelkie komunikaty o debiucie aplikacji oraz instrukcje dla uczestników pojawią się na oficjalnej stronie i profilach społecznościowych Wód Polskich.

Udana realizacja tego pomysłu sprawi, że Polska wzbogaci się o unikalną, ogólnokrajową bazę danych o bobrowych konstrukcjach. Według przedstawicieli Wód Polskich taka inicjatywa może okazać się pionierska nie tylko na naszym podwórku, ale i w skali globalnej.