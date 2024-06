Mateusz oddał życie za ojczyznę. Tak warszawiacy podziękowali mu za służbę. Łzy same napływają do oczu

Warszawa rusza z nowym programem profilaktyki nowotworów

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. W Polsce co roku z powodu tego schorzenia umiera ponad 6 tys. pacjentek, a wykrywany jest u niemal 20 tys. W początkowej fazie choroba przebiega bezobjawowo i bezboleśnie. Chore bardzo często zgłaszają się do lekarzy dopiero, gdy zaczynają odczuwać dolegliwości - wtedy guzy bywają już pokaźnych rozmiarów i nierzadko dochodzi do przerzutów.

Z kolei na nowotwory jądra i gruczołu krokowego rocznie w Polsce umiera 5,5 tys. pacjentów, a wykrywany jest, jak w przypadku pań, u 20 tys. Rak jądra nie dyskryminuje ze względu na wiek. Diagnozowani są również młodzi. U mężczyzn w wieku od 20 do 44 lat jest najczęściej występującą chorobą onkologiczną.

W przypadku Warszawy, nowe rozpoznania raka piersi to około 1200 przypadków rocznie, a około 1000 przypadków to nowo wykryte nowotwory jądra i gruczołu krokowego.

Chorzy mają największe szanse na wyzdrowienie przy szybkim wykryciu nowotworu, dlatego najważniejsza jest profilaktyka. Czytaj dalej.

Stołeczni radni zadecydowali o przyznaniu blisko 2,5 mln zł dotacji na nowy miejski program profilaktyki onkologicznej kobiet i mężczyzn pn. „Sprawdzam!”.

- O zdrowie można dbać na wiele sposobów, ale najważniejsza jest profilaktyka, która jest szczególnie istotna w przypadku chorób nowotworowych, w tym również raka piersi i jąder. Im wcześniej wykryta choroba, tym większa szansa na pełne wyleczenie, dlatego przykładamy szczególną wagę do edukacji w zakresie samobadania oraz wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Na nowy miejski program promocji zdrowia pn. „Sprawdzam!” planujemy blisko 2,5 mln zł do końca tego roku – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej polityki zdrowotnej.

Projekt obejmuje działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi i jąder, a także promowanie badań profilaktycznych. W prawie 90 miejskich POZ w Warszawie pacjenci otrzymają zaproszenia do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych, a także broszury.

Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może odbyć szkolenie pod nadzorem specjalistów od razu po wizycie lekarskiej lub odbyć je w innym, dogodnym terminie. Udostępnione zostaną specjalne modele-fantomy, na których pacjenci i pacjenci będą mogli ćwiczyć badanie.