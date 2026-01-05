Podczas jazdy tafla lodu rozbiła mu szybę! Dramatyczne chwile na ekspresówce do Warszawy

Zima stwarza poważne zagrożenia na drogach, a lekceważony lód i śnieg na pojazdach prowadzi do niebezpiecznych incydentów.

Kierowca ciężarówki na S8 doświadczył dramatycznej sytuacji, gdy tafla lodu rozbiła mu przednią szybę.

Dowiedz się, jakie konsekwencje prawne grożą za nieodśnieżony pojazd.

Groźny incydent na S8. Spadający lód rozbił szybę auta

W sobotnie popołudnie, 3 stycznia, na drodze ekspresowej S8 na wysokości Ślubowa, rozegrały się sceny mrożące krew w żyłach. Jak podają wyszkowscy policjanci 51-letni kierowca ciężarowego MAN-a podróżował pasem w kierunku stolicy, kiedy nagle doszło do niebezpiecznego incydentu.

Z przejeżdżającego obok innego pojazdu ciężarowego oderwała się potężna tafla lodu, która z ogromną siłą uderzyła w przednią szybę kabiny MAN-a. Uderzenie było na tyle mocne, że szyba czołowa rozpadła się w drobny mak, pozostawiając kierowcę w szoku i w poważnym zagrożeniu. Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Groźba spadającego lodu. Śmiertelne niebezpieczeństwo na drogach

To, co spotkało kierowcę MAN-a, to niestety coraz częstszy problem w okresie zimowym. Zalegający śnieg i lód na dachach pojazdów, szczególnie ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz na naczepach i plandekach, staje się realnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

"Jeśli spadający z naszego pojazdu śnieg lub lód stworzy zagrożenie dla innych użytkowników drogi, kierujący może ponieść odpowiedzialność na podstawie art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. W przypadku, gdy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek drogowy, sprawca odpowie już za przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, kara może wzrosnąć nawet do 8 lat więzienia" - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.