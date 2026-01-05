Strażnicy znaleźli zmarznięte dziecko. Ojciec zamknął syna w aucie i poszedł się bawić

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-05 10:59

Lato i przegrzanie, zima i wychłodzenie - ta sama przyczyna: opiekunowie narażający dzieci swoją bezmyślnością. Strażnicy miejscy uratowali w Warszawie 10-letniego chłopca, którego ojciec zostawił w zamkniętym samochodzie na mrozie. Mężczyzna w tym czasie bawił się z kolegą na pokazie fontann. To jednak nie koniec ich przewinień. Sprawą zajęła się policja, a nieodpowiedzialny ojciec musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Pusty fotelik dziecięcy w samochodzie i sygnały policyjne w zimie

  • W sylwestrowy wieczór w Warszawie, strażnicy miejscy interweniowali w sprawie 10-letniego chłopca.
  • Dziecko zostało znalezione samo w zamkniętym, zasypanym śniegiem samochodzie na mrozie.
  • Ojciec chłopca w tym czasie bawił się z kolegą, oglądając fontanny, pozostawiając syna bez opieki.

Zamarznięte dziecko w aucie - interwencja na Starym Mieście w Warszawie

Do zdarzenia doszło w sylwestrowy wieczór w rejonie Starego Miasta. Strażniczka i strażnik z Referatu ds. Starego i Nowego Miasta otrzymali od dyżurnego pilne zgłoszenie. Na ulicy Podwale ktoś zauważył pozostawione w aucie dziecko. Miało siedzieć w zimnym samochodzie od dłuższego czasu.

Na miejscu strażnicy miejscy zastali zamknięty i częściowo zasypany śniegiem samochód, w którym przebywał zmarznięty 10-letni chłopiec. Jak się okazało, jego ojciec wraz z kolegą poszli obejrzeć fontanny. Bezmyślnie zostawili dziecko bez opieki w mroźny wieczór. Dodatkowo, pojazd był perfidnie zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, bez wyłożonej karty uprawniającej do parkowania na „niebieskiej kopercie”.

Potężny atak zimy w Polsce

Ojciec odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

W trakcie, gdy strażnicy miejscy oczekiwali na przyjazd policji, na miejsce wrócili ojciec 10-latka oraz jego kolega - właściciel pojazdu. Pewnie myśleli, że zostawienie chłopca na "pół godzinki" to nic takiego i ujdzie im na sucho. Nic bardziej mylnego.

Sprawa nieodpowiedniej opieki nad nieletnim została przekazana policji, a kierowca, który nieprzepisowo zaparkował samochód, został ukarany. Zapłaci mandat w wysokości 800 złotych.

Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

