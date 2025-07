Tajemnicze znalezisko w lesie na Mazowszu! Niebezpieczne substancje?

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 17:12

W lesie na terenie nadleśnictwa Przasnysz (woj. mazowieckie) ktoś porzucił aż 60 plastikowych kanistrów. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że zawierają one tak zwane niebezpieczne odpady. Sprawę bada policja, a mieszkańcy okolicznych miejscowości żyją w strachu. Co dokładnie znaleziono w lesie i jakie zagrożenie to powoduje? Mamy już komunikat policyjny.

i Autor: Lauri Poldre/pexels.com - zdjęcie ilustracyjne