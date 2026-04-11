Tajemniczy balon spadł niedaleko Warszawy. Mieszkaniec odkrył go na dzikiej polanie

Podejrzany balon w gminie Wiązowna. Policja bada sprawę
W sobotę 11 kwietnia rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nietypowym obiekcie leżącym na pustkowiu. Informację przekazał mieszkaniec miejscowości Duchnów zlokalizowanej pod Warszawą w gminie Wiązowna. Podkomisarz Monika Kaczyńska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że znalezisko z wyglądu przypominało duży balon.
Zgłaszający zauważył ten przedmiot wczesnym rankiem, spacerując po całkowicie bezludnym, dzikim terenie.
- Na miejscu byli policjanci pirotechnicy, sprawdzali teren pod tym kątem i nie znaleźli takich zagrożeń. Czynności są w toku - powiedziała PAP podkomisarz.
Według nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy radia RMF FM, odkryty przedmiot najprawdopodobniej służył do nielegalnego przerzutu wyrobów tytoniowych przez granicę z Białorusią.
„Przy balonie nie znaleziono ani pakunku z kontrabandą, ani karty SIM, czy urządzenia GPS” - podało radio.
Przemyt papierosów z Białorusi. Kolejne balony na Mazowszu i Podlasiu
Ostatnie miesiące przyniosły więcej takich zdarzeń na terytorium Polski. W marcu w zalesionych okolicach mazowieckiego Rudnika mundurowi przechwycili balony, do których przymocowano cztery tysiące paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Zbliżone incydenty z nielegalnym towarem miały miejsce zaledwie miesiąc wcześniej na terenie Podlasia.
