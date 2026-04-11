Tajemniczy balon spadł niedaleko Warszawy. Mieszkaniec odkrył go na dzikiej polanie

Kamil Durajczyk
2026-04-11 13:46

W sobotę rano na jednej z dzikich polan w województwie mazowieckim odkryto niezidentyfikowany balon. O sprawie natychmiast powiadomiono funkcjonariuszy policji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obiekt przyleciał ze strony Białorusi i służył do transportu kontrabandy. Podobne incydenty z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi notowano już w marcu na terenie Podlasia oraz Mazowsza.

Na zdjęciu ujęty jest szary balon na ogrzane powietrze, unoszący się na tle błękitnego nieba z rozproszonymi białymi chmurami. Poniżej, w dolnej części kadru, rozciąga się horyzontalny krajobraz złożony z ciemniejszych, falujących pól, które tworzą kilka równoległych pasów w różnych odcieniach brązu i szarości. Światło rozprasza się równomiernie, tworząc lekki cień na prawej stronie balonu.

Podejrzany balon w gminie Wiązowna. Policja bada sprawę

W sobotę 11 kwietnia rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nietypowym obiekcie leżącym na pustkowiu. Informację przekazał mieszkaniec miejscowości Duchnów zlokalizowanej pod Warszawą w gminie Wiązowna. Podkomisarz Monika Kaczyńska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że znalezisko z wyglądu przypominało duży balon.

Zgłaszający zauważył ten przedmiot wczesnym rankiem, spacerując po całkowicie bezludnym, dzikim terenie.

- Na miejscu byli policjanci pirotechnicy, sprawdzali teren pod tym kątem i nie znaleźli takich zagrożeń. Czynności są w toku - powiedziała PAP podkomisarz.

Według nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy radia RMF FM, odkryty przedmiot najprawdopodobniej służył do nielegalnego przerzutu wyrobów tytoniowych przez granicę z Białorusią.

„Przy balonie nie znaleziono ani pakunku z kontrabandą, ani karty SIM, czy urządzenia GPS” - podało radio.

Przemyt papierosów z Białorusi. Kolejne balony na Mazowszu i Podlasiu

Ostatnie miesiące przyniosły więcej takich zdarzeń na terytorium Polski. W marcu w zalesionych okolicach mazowieckiego Rudnika mundurowi przechwycili balony, do których przymocowano cztery tysiące paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Zbliżone incydenty z nielegalnym towarem miały miejsce zaledwie miesiąc wcześniej na terenie Podlasia.

