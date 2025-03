Nawet kojec dla psów jest większy niż to mieszkanie. Mikrokawalerka 8 mkw. do wynajęcia w Warszawie

Blok dla samotnych w Warszawie. Adres, zdjęcia i fakty

Blok przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 9 na warszawskim Mokotowie skrywa w sobie więcej domysłów niż faktów. Wiadomo, że został zaprojektowany w 1969 roku przez znaną architektkę Małgorzatę Handzelewicz-Wacławek, autorkę m.in. domu poselskiego. Nie jest jednak pewne, kiedy dokładnie powstał, przypuszcza się, że na początku lat 70.

Budynek, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Politechniki, powstał z myślą o osamotnionych pracownikach Politechniki Warszawskiej. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Warszawie. Oprócz naukowców-singli, w mieszkaniach o standardzie M-2 meldowano również emerytowanych pracowników PŁ, a nawet bezdzietne małżeństwa. Lokatorzy mieli do dyspozycji nie tylko dobrze wykończone mieszkania, ale także specjalną przestrzeń do integracji, obejmującą restaurację i kawiarnię Etiuda na parterze.

W social mediach obecni właściciele restauracji indyjskiej Mandala, która znajduje się w miejscu dawnej kawiarni Etiuda, wspominają, że życie w bloku dla samotnych wcale nie było szare. "Huczne imprezy, hektolitry wina, pomieszczenia gęste od dymu papierosowego, filmy na przyniesionym magnetowidzie i drobne interesiki przy kieliszku były codziennością aż do lat 90.".

Koniec PRL-u, koniec legendarnego miejsca

Niestety, transformacja ustrojowa zakończyła integracyjną "idyllę". W miejscu klubokawiarni Etiuda pojawiły się m.in. sklep meblowy, market spożywczy, a nawet gabinet dentysty protetyka.

Blok dla samotnych na Mokotowie jest też przedmiotem ciekawej legendy. Na parterze znajduje się mozaika z tłuczonej ceramiki. Duże odłamki użyte do jej stworzenia stały się zaczątkiem plotek, jakoby pochodziły one nie z talerzy i misek, ale z... sedesów i umywalek. Zamiłowanie do ceramiki było cechą rodzinną architektki. Jej ojciec, Józef Handzelewicz, również architekt, specjalizował się w ceramice architektonicznej. "Sedesy" nie mogły więc zabraknąć w projekcie jego córki.

źródło: warszawa.eska.pl