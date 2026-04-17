Ukryty adres w centrum stolicy. Ten blok z PRL-u przez lata był niedostępny

Warszawa to miasto, które dla odwiedzających oraz mieszkańców oferuje naprawdę wiele. Atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia jest na tyle dużo, że nie sposób zobaczyć je w ciągu jednego bądź dwóch dni. Co ciekawe, niekiedy okazuje się nawet, że nawet warszawiacy mieszkający w mieście od urodzenia nie zwiedzili wszystkich zakamarków metropolii.

Mało kto wie również o tajemniczym bloku z czasów PRL-u, który lata temu został wybudowany na ulicy Koziej 9. Budowla do dziś budzi kontrowersje i jest zagadką dla wielu. Do czego w przeszłości służył obiekt oraz co znajduje się w nim dziś?

Blok na ulicy Koziej 9 w Warszawie. Miejsce tylko dla "wybrańców"

Ulica Kozia znajduje się w samym sercu stolicy - zaledwie kilka minut spacerem dzieli ją od Starego Miasta. Mimo tak prestiżowej lokalizacji niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia nietypowego bloku, który skrywa się w tej okolicy. Nie jest to przypadek - budynek został celowo "ukryty" przed wzrokiem przechodniów. Za jego projekt odpowiadali Jerzy Kuźmienko i Piotr Sembrat.

W połowie lat 70. XX wieku wybudowano warszawską "perełkę" ukrytą przed przeciętnym Kowalskim. Nietypowa lokalizacja miała zapewnić spokój i prywatność dla wówczas szczególnie uprzywilejowanych działaczy partyjnych Polski Ludowej. W mieszkaniach mieszkały więc tylko ważne osobistości, które miały na wyciągnięcie ręki między innymi Tatr Wielki Opera Narodowa, pełen roślinności park czy samo centrum miasta, w którym często odbywały się istotne dla owych działaczy wydarzenia.

Co ciekawe, budynku nie zobaczymy ani z ulicy Koziej, ani z Moliera. Aby do niego dotrzeć, trzeba wejść na podwórze znajdujące się tuż za Muzeum Karykatury.

Dziś blok nie jest już miejscem zarezerwowanym dla uprzywilejowanych. Mieszkają w nim zwykli warszawiacy, którzy mogą korzystać z wyjątkowo przestronnych lokali. W czasach jego powstawania standard był bowiem imponujący – mieszkania miały około 100 metrów kwadratowych, a część z nich zaprojektowano jako dwupoziomowe.

