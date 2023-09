Tak gigantycznego księżyca nie było od dawna! Jego kolor i blask szokuje

Siedlce: Podbiegł i powalił go na ziemię. Agresywny złodziej zabrał mu wszystko, co miał

Już tej nocy, 29 września, będziemy mogli obserwować to na własne oczy. Nie dość, że będzie to pełnia księżyca w Baranie to na dodatek nasz naturalny satelita zaleje się czerwienią! Wystarczy spojrzeć za okno. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem".

Warto wspomnieć, że bardzo istotnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest oczywiście pogoda. Niebo powinno być bezchmurne. W obserwacji nie będą raczej przeszkadzać niewielkie obłoki, jednak gęste deszczowe chmury mogą okazać się przeszkodą nie do pokonania. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

Co oznacza Pełnia Księżyca w Baranie, 29.09.2023? Co jest takiego w niej wyjątkowego?

Podczas tej pełni możemy odczuwać wzmożoną energię, motywację i odwagę do podejmowania nowych aktywności. Jeżeli zauważycie, że wasze reakcje są intensywniejsze, a intuicja silniejsza - bądźcie pewni, że to zasługa pełni księżyca!

Jeżeli postanowicie skoncentrować się na tym, co chcecie przyciągnąć do swojego życia, pełnia księżyca w Baranie może pomóc wam to zamanifestować.