Tak Legia Warszawa zareagowała na porażkę Arkadiusza Wrzoska na KSW. Takimi słowami dodawali mu otuchy

Wrzosek przegrywa walkę o pas na XTB KSW 107

Phil De Fries po raz kolejny udowodnił, że jest niekwestionowanym królem kategorii ciężkiej w KSW. Podczas gali XTB KSW 107, która odbyła się 14 czerwca w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie, Brytyjczyk obronił mistrzowski pas, pokonując Arkadiusza Wrzoska przez poddanie już w pierwszej rundzie walki wieczoru.

Pojedynek zapowiadał się jako starcie dwóch różnych światów – kickbokserskiego stylu Wrzoska kontra grapplingowa siła De Friesa. I rzeczywiście, początek walki należał do Polaka, który od razu zaatakował serią mocnych low-kicków. De Fries poczuł zagrożenie i niemal natychmiast przeszedł do tego, co wychodzi mu najlepiej – obalenia i kontroli w parterze. Po sprowadzeniu walki na ziemię, Brytyjczyk zdominował przeciwnika. Precyzyjnie obijał Wrzoska, nie dając mu chwili na oddech czy próbę ucieczki. Kiedy nadarzyła się okazja, De Fries zapiął technikę americana, zmuszając Polaka do odklepania.

To już 12. skuteczna obrona tytułu w wykonaniu De Friesa. Anglik pozostaje niepokonany w KSW od swojego debiutu w 2018 roku i z każdą kolejną walką coraz mocniej zapisuje się w historii organizacji. Bilans 13 zwycięstw z rzędu w KSW to wynik, który prawdopodobnie długo nie zostanie pobity.

Tak Legia Warszawa zareagowała na porażkę Wrzoska

Dla Arkadiusza Wrzoska była to pierwsza porażka w zawodowym MMA. Do tej pory notował imponującą serię sześciu zwycięstw, z czego cztery ostatnie kończył efektownie w pierwszej rundzie. Po efektownym nokaucie na Arturze Szpilce i błyskawicznej wygranej z Matheusem Scheffelem na KSW 100, jego walka o pas była wielkim wyzwaniem.

Legia Warszawa opublikowała w swoich mediach społecznościowych piękny wpis, dodając otuchy swojemu kibicowi po porażce.

- Tym razem się nie udało, ale wrócisz silniejszy! Jesteśmy z Tobą, Arek – napisano na profilu Legii Warszawa w mediach społecznościowych.

Kibice dali wielkie wsparcie dla Arkadiusza Wrzoska w komentarzach. - Mega mocny chłop – napisał jeden z fanów. - To tak jakby Legia grała w finale LM z Realem. Jeszcze tu wróci – dodał kolejny. - W Pana wzroku zawsze widziałem to co widzi się w oczach prawdziwego fightera. Nigdy ale przenigdy niech się Pan nie poddaje. Robimy progress i wracamy na tory zwycięstwa – zauważył kolejny.