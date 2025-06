Musiało boleć!

Arkadiusz Wrzosek rozbity przez Phila De Friesa. Tak wyglądała jego twarz po zakończonej walce na KSW

Arkadiusz Wrzosek przegrał na gali XTB KSW 107 w Ergo Arenie w Gdańsku z Philem De Friesem. Kickbokser szedł jak burza, pokonując pewnie kolejnych przeciwników, ale na tak doświadczonego rywala było jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Wrzosek ruszył do walki odważnie, ale musiał uznać wyższość Anglika, który zrobił to, co wychodzi mu najlepiej. Zobacz, jak po walce wyglądała twarz Wrzoska.