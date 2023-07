Tak się grzeszy w małżeństwie. Księża łapią się za głowę! Musisz to wyznać przy spowiedzi

Dobiega końca proces w sprawie śmierci starszego małżeństwa z Grochowa. To on zlecił zabójstwo emerytów?

Na wstępie duchowni z parafii św. Idziego w Wyszkowie zaznaczyli, że małżeństwo jest szczególnym rodzajem wspólnoty, która niestety „jest zagrożona przez grzech, który godzi w miłość, wierność i uczciwość małżeńską”. Poniżej został opublikowany tekst z Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 2012, w którym znajduje się cała lista grzechów popełnianych przez małżonków!

Lista grzechów małżeńskich. To musisz wyznać przy spowiedzi

Na stronie parafii św. Idziego możemy np. przeczytać, że grzechem przeciwko małżeńskiej miłości przyrzekanej podczas ślubu są "egoizm, hedonizm i niegodziwe praktyki przeciwko poczęciu". I tak oto egoizm w małżeństwie jest grzechem, ponieważ zaprzecza miłości, gdyż „pomija bezinteresowność i gotowość ofiary na rzecz współmałżonka”. Z kolei hedonizm małżeński „jest wykorzystaniem aktów małżeńskich wyłącznie dla uzyskania zmysłowej przyjemności, co degraduje osobę współmałżonka do poziomu przedmiotu użycia”. Co więcej, „w połączeniu z niegodziwymi praktykami przeciw poczęciu oznaczają postępowanie, które równocześnie przekreśla miłość i czystość małżeńską”. Za niegodziwe praktyki przeciw poczęciu uznawane są przerywanie zbliżenia seksualne oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych mechanicznych i chemicznych.

Jeśli chodzi o grzechy przeciwko wierności małżeńskiej to przede wszystkim jest to złamanie 6 przykazania, czyli „nie cudzołóż”. Księża zwracają jednak uwagę, że zaczyna się ona dużo wcześniej, niż może się wydawać, co również jest grzechem, z którego trzeba się wyspowiadać. „Niewierność małżonków sakramentalnych zaczyna się wcześniej w sferze wiary i praktyk religijnych (zaniedbanie modlitwy i sakramentów świętych, szczególnie w różnych sytuacjach stresowych), a więc od niewierności Bogu” - czytamy na stronie wyszkowskiej parafii.

Z kolei grzechami przeciwko uczciwości małżeńskiej są:

spychanie obowiązków na drugą osobę

nieliczenie się ze współmałżonkiem w kwestii współżycia seksualnego (wykorzystywanie (narzucanie współżycia) lub zaniedbywanie współmałżonka, a przez to narażania na cudzołóstwo)

brak dyskrecji w sprawach małżeńskich (chodzi tutaj o mówienie innym o sprawach wstydliwych, które mogą ośmieszać lub dyskredytować małżonków)

Ciężkie i lekkie grzeszki małżonków

Księża w opublikowanym tekście rozdzielają również małżeńskie grzechy na „ciężkie” i „mniejszego kalibru”. Do pierwszej grupy grzechów w sferze seksualnej kwalifikują się: gwałt, aborcję, wykorzystywanie seksualne, współżycie seksualne poza związkiem małżeńskim.

Z kolei „lekkie grzeszki” prowadzą do tych dużo cięższych przewinień. „Antykoncepcja nie tylko pomaga podjąć decyzję współżycia z przypadkową osobą (złamanie przykazania „nie cudzołóż”), ale zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o aborcji, gdy pomimo zabezpieczeń dojdzie do poczęcia dziecka. Rozwiązłość seksualna prowadzi do coraz częstszych przypadków molestowania seksualnego” - czytamy na stronie parafii w Wyszkowie.