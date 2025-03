Tak wygląda Pierwsza Komunia Święta w 2025 roku. Stacja sushi i animatorki

Autor:

Pierwsza Komunia Święta 2025

Wraz z nadejściem wiosny powoli rozpoczyna się sezon na Pierwsze Komunie Święte. Dla katolików to bardzo ważny moment duchowy, który od lat nieodłącznie powiązany jest także z przyjęciami. Co ciekawe, współczesne uroczystości komunijne różnią się od tych, które miały miejsce na przykład 10 czy 20 lat temu. Dziś to wystawne wydarzenia, które bardzo często przypominają wręcz luksusowe bankiety czy wesela. Nic więc dziwnego, że cena za zorganizowanie takiego dnia woła o pomstę do nieba.

Ile kosztuje talerzyk na przyjęcie komunijne? Niebotyczne kwoty!

W przeszłości komunia była skromnym wydarzeniem, kiedy to dzieci w białych albach przystępowały do sakramentu, a po mszy świętej udawały się z rodziną do domów na wspólny obiad. Obecnie Pierwsza Komunia Święta coraz częściej przybiera formę wystawnego wydarzenia, a rodzice swoich pociech rezerwują sale na przyjęcie z dużym wyprzedzeniem, zapewniają gościom mnóstwo atrakcji i oczywiście płacą krocie za taką przyjemność.

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu Onet.pl w Warszawie w jednym z hoteli, a dokładnie w obiekcie Intercontinental przyjęcie komunijne można zorganizować od 300 zł od osoby. W cenie mamy przystawki, obiad, deser oraz menu dziecięce. Oczywiście to nie koniec wydatków, bowiem - jak się okazuje - za dodatkowe atrakcje, takie jak animatorzy, stacje z lodami czy z sushi rodzice muszą zapłacić dodatkowo.

Ciekawą ofertę komunijną ma także warszawski hotel DoubleTree by Hilton, gdzie w cenie 390 zł za osobę dorosłą obiekt zapewnia wyżywienie w formie bufetu lub brunchu, animatora, stację sushi oraz stację live z lodami i dodatkami. Taki pakiet dotyczy rezerwacji w majowe soboty i niedziele w godzinach 13-17.

Jakie są ceny przyjęć komunijnych nad morzem? W tym regionie nieco taniej

Ceny przyjęć komunijnych w Warszawie są oczywiście nieco droższe niż w innych regionach w Polsce. Nad morzem na przykład organizacja komunii będzie odrobinę tańsza. Czasami można trafić na korzystne oferty - na przykład w Hotelu Bartan w Sobieszewie za talerzyk zapłacimy tylko 179 zł. W tej cenie możemy mamy już obiad z deserem i specjalne menu dla dzieci. W Gdańsku natomiast w popularnym hotelu Grand Cru cena za talerzyk to 129 zł od osoby. Oczywiście tak samo jak we wcześniejszych przypadkach, jeśli chcemy zapewnić gościom dodatkowe atrakcje, musimy liczyć się z większymi kosztami.

