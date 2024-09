i Autor: Canva.com / LILO/SIPA/EAST NEWS Zdjęcie poglądowe

Warto wiedzieć

Takie zjawiska czekają nas we wrześniu na niebie! Przygotujcie lornetki! Będzie wyjątkowo

Choć połowa września już za nami, mimo to w drugiej jego części niebo zafunduje nam spektakularne widoki. Miłośnicy astronomii oraz amatorzy obserwacji gwiazd będą z pewnością zadowoleni. Co jednak dokładnie pojawi się na niebie? Widowiskowe koniunkcje planet to dopiero początek! Sprawdź, co i kiedy warto zobaczyć!