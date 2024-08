Taylor Swift zaskoczyła fanów w Warszawie! Takiego przywitania się nie spodziewali

W czwartek, 1 sierpnia odbył się pierwszy koncert amerykańskiej gwiazdy Taylor Swift. W kolejnych dniach, bo 2 oraz 3 sierpnia artystka również zawita na scenę w stolicy i zaśpiewa dla swoich fanów. Ci przyjechali do Warszawy z każdego zakątka Polski, więc spora część z nich zostanie w mieście na dłużej. Bilety na koncerty wyprzedane zostały w mgnieniu oka. Podczas wszystkich trzech wieczorów stadion ma się wypełnić do ostatniego miejsca. W Polsce najtańsze bilety kosztowały 199 złotych. Za trybuny dolne trzeba było zapłacić od 599 do 749 złotych, za miejsce na płycie 519-669 zł. Wejście VIP to nawet 2250 zł.

Taylor Swift przywitała fanów ze sceny. Wszyscy w szoku!

Amerykańska wokalistka, Taylor Swift weszła na scenę i od razu powaliła swoich fanów na łopatki! "Cześć" - powiedziała do zgromadzonej publiczności. - Nie wierzyłam własnym uszom. Cudowny moment, idealny, żeby zacząć show - pisze jedna z internautek.

Filmik na którym Taylor mówi „cześć” pic.twitter.com/VrKEoih95t— Taylor Swift Polska (Taylor's Version) (@SwiftPL) August 1, 2024