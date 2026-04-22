Te autobusy pojadą tylko w weekendy i święta. Zabiorą pasażerów do Palmir

Powróciła linia 800 - kiedy i na jakiej trasie kursuje?

Linia 800 wróciła do kursowania w sobotę, 11 kwietnia. Pasażerowie będą mogli skorzystać z niej we wszystkie weekendy i święta aż do niedzieli, 25 października. Autobusy przemierzają trasę: Metro Młociny - Al. Wittek - Pułkowa - Łomianki: Kolejowa - Kiełpin Stary: Kolejowa - Dziekanów Leśny: Kolejowa - Dziekanów Polski: szosa gdańska - Palmiry: szosa gdańska - Palmiry: palmirska droga - Kampinoski Park Narodowy: palmirska droga - Palmiry-Muzeum.

Cały przejazd zajmuje nieco ponad pół godziny. Do dyspozycji pasażerów pozostaje kilka kursów dziennie, realizowanych od rana do późnych godzin popołudniowych. Dokładny rozkład jazdy sprawdzić można na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Warszawie pasażerowie mogą bezpłatnie przewozić rowery wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Jest to możliwe, jeśli wewnątrz jest wolne miejsce i jeśli podobna podróż nie utrudnia sytuacji innych osób oraz nie prowadzi do uszkodzenia czy ubrudzenia pojazdu.

Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry - wystawa, dni i godziny otwarcia

Z dostępności linii skorzystają oczywiście zainteresowani wędrówkami po Kampinoskim Parku Narodowym. Autobusy ułatwią podróż przede wszystkim osobom planującym wizytę w Muzeum - Miejscu Pamięci Palmiry, upamiętniającym ofiary masowych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców na terenie Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej. Od 1 kwietnia do 1 listopada placówka jest otwarta dla odwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00. Na wystawie stałej goście mogą zapoznać się m.in. z dramatycznymi historiami zamordowanych, zobaczyć zdjęcia, pamiątki, przedmioty z ekshumacji i biogramy. Na terenie Muzeum znajduje się również Cmentarz - Mauzoleum.

Wstęp do placówki jest biletowany. Wejściówka normalna kosztuje 5 zł, a ulgowa - 3 zł. Na terenie Muzeum znajduje się też sklep z pamiątkami oraz książkami.

