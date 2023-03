Te samochody ZDM zabrał z ulic. Teraz sprzedaje chętnym!

ZDM sprzedaje odholowane auta

- Sprzedaży nie podlegają auta odholowane spod zakazu parkowania, w myśl art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Pod młotek idą auta usunięte z ulic w procedurze art. 50a PoRD. To pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Takie samochody – jak w przypadku każdego odholowania – usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy - wyjaśnia ZDM w Warszawie.

Jeszcze do niedawna nieodebrane przez właścicieli auta ZDM kierował na złom. Jesienią 2021 r. drogowcy ogłosili pierwszy przetarg na sprzedaż wraków. Które po naprawach nadają się do dalszej jazdy. Wówczas na liście znalazło się 8 samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskali drogowcy, wyniosła 92 tys. 700 zł.

W 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wystawiliśmy na sprzedaż łącznie 57 samochodów. Aż 45 z nich znalazło nowych właścicieli, a suma, za jaką je sprzedano, wyniosła łącznie 364,6 tys. zł.

Kup samochód od ZDM

W marcu 2023 r. akcja sprzedaży odholowanych przez ZDM aut ruszyła po raz czwarty. Tym razem lista liczy 77 samochodów, w tym 4 wystawione powtórnie, a także motocykl. Jak podaje ZDM, pojazdy te zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie wycen w oparciu o aktualny stan techniczny i ocenę dalszej ich przydatności, wykonanych przez uprawnionych rzeczoznawców.

„Na oferty czekamy do 31 marca (piątek) do godz. 15. Auta można oglądać w dniach 23 i 28 marca w godzinach 10-14 na terenie bazy ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 (dzielnica Białołęka). Osoby zainteresowane będą zapraszane do oglądania samochodów o pełnych godzinach: 10.00, 11:00, 12:00 i 13:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 514 603 722 i 695 790 390” - informują drogowcy.

Wszystkie wystawione na sprzedaż przez ZDM pojazdy prezentujemy w poniższej galerii zdjęć.