Te ulice w Warszawie zostaną zamknięte. Szykuje się kilkudniowy paraliż. Aż w czterech miejscach!

Warszawa. Długi weekend pod znakiem remontów

Drogowcy nie tracą czasu. Sezon na asfaltowanie ulic jest w pełni, więc planują wykorzystać mniejszy ruch w czerwcowy długi weekend i wyremontować cztery ważne ulice.

W związku z tym mieszkańcy Gocławia muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu. Jedna z głównych arterii dzielnicy, ulica Bora-Komorowskiego, zostanie pokryta nową nawierzchnią na odcinku od Afrykańskiej do Abrahama. Prace będą prowadzone od środy, 18 czerwca, od około godziny 22:00 do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 4:00.

Od strony wiaduktu nad aleją Stanów Zjednoczonych znak zakazu ruchu zostanie ustawiony za skrzyżowaniem Saskiej z Lotaryńską. Dalej prosto będą mogli pojechać tylko mieszkańcy budynków przy Egipskiej. Będzie można przejechać prosto między Abrahama a Meissnera. Objazd wyznaczono Wałem Miedzeszyńskim. Autobusy linii: 111, 123, 147, 507 i 509, a także nocne N02, N22 i N72 będą kursowały objazdami.

Asfaltowanie ul. Kościuszkowców

Kolejne utrudnienia czekają kierowców w Marysinie. Od środy, 18 czerwca, około godziny 22:00 do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 5:00 drogowcy wymienią nawierzchnię ulicy Kosciuszkowców, od Czecha do Karpackiej. Z Kajki kierowc ybędą musieli skręcić w Czecha, a z Czecha nie będzie skrętu w Kościuszkowców. Od Korkowej zapory zostaną ustawione za Bychowską. Skrzyżowanie z Karpacką pozostanie zamknięte. Objazdy wyznaczono ulicami Kaczeńca i Łysakowską. A co z pasażerami komunikacji miejskiej? Warto odnotować, że autobusy linii 115 pojadą zmienioną trasą

Remont na Kasprzaka

Remonty dotkną również Czyste. Na ulicy Kasprzaka również szykują się utrudnienia: od środy, 18 czerwca, po godzinie 22:30 do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 4:00. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum, od Bema do Płockiej. Do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 4:00 na rondzie Tybetu prosto w ulicę Kasprzaka będzie prowadził tylko jeden pas. Kierowcy, którzy dojadą do skrzyżowania z Bema, będą musieli skręcić. Wyjątkowo zostanie dopuszczony tam skręt również w lewo. Objazdy wyznaczono ulicą Górczewską lub aleją Prymasa Tysiąclecia i dalej Wolską i Płocką.Tym drugim objazdem – tylko w kierunku ronda Daszyńskiego i Konwiktorskiej – pojadą także autobusy linii 105 i 178.

Pułkowa w remoncie

Na koniec, utrudnienia czekają kierowców na Młocinach, od piątku, 20 czerwca, o godzinie 6:00 do niedzieli, 22 czerwca, do godziny 12:00. Tam nitka w stronę centrum będzie zamknięta od skrzyżowania z Dziwożony do ulicy Wóycickiego.Kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią prowadzącą w stronę Łomianek. Będą tu mieli po jednym pasie w każdą stronę. Na skrzyżowaniach Pułkowej z Wóycickiego i Dziwożony będzie można skręcić w każdym kierunku.