Czego Polacy szukali najczęściej w internecie w 2023 r.?

Tych haseł w internecie najczęściej szukali Polacy w 2023 r. - Google opublikowało raport "Rok w wyszukiwarce". Można się z niego dowiedzieć, które tematy wzbudziły u naszych rodaków najwięcej emocji i o których próbowali się dowiedzieć jak najwięcej. Jeśli chodzi o politykę, nie było żadnych zaskoczeń, bo Polaków interesowały zarówno zdarzenia poprzedzające wybory parlamentarne, jak i te, które miały miejsce po 15 października. Wśród najczęściej pojawiających się w internecie wyszukiwań były m.in.:

wyniki wyborów;

debata TVP;

marsz 4 czerwca"

marsz Miliona Serc.

Polacy sprawdzali ponadto za pośrednictwem wyszukiwarki Google, jak głosować lub jak wygląda karta do głosowania, a także "dlaczego nie brać udziału w referendum". W okresie po zakończeniu kampanii wyborczej i ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych 2023 naszych rodaków interesowało również, kto zostanie premierem i kto utworzy rząd, czego również dali wyraz w liczbie wpisywanych haseł.

Co to jest legionella?

To kolejny z tematów, którego najczęściej szukali w internecie Polacy, sprawdzając ponadto, jak można się zarazić groźną bakterią. To oczywiście pokłosie śmiertelnej serii, która wyszła na jaw w drugiej połowie roku, po tym jak ujawniono wiele przypadków zakażeń w Rzeszowie i okolicach. Wśród haseł, który Polacy najczęściej wpisywali w wyszukiwarkę Google, pojawiły się również te dotyczące zagranicy.

- (...) co to jest Hamas, dlaczego Hamas atakuje Izrael, czy Izrael jest w NATO lub gdzie jest Palestyna. Interesowano się także trzęsienem ziemii w Turcji, koronacją Karola III, a także misją kosmiczną Chandrayaan-3, w ramach której na Księżyc poleciał lądownik Vikram - pisze Elżbieta Różalska, communications manager w Google Polska.

Polskie i zagraniczne gwiazdy rozrywki. Do tego... memy

Poza najważniejszymi tematami Polacy sporo miejsca na szukanie w internecie poświęcili również rozrywce. Ich uwagę przykuwały premiery filmowe, serialowe oraz koncerty muzyczne polskich i zagranicznych gwiazd. Na pierwszych dwóch miejscach w kategorii film pojawiły się co prawda "Oppenheimer" i "Barbie", ale już trzecie miejsce przypadło "Zielonej granicy" Agnieszki Holland.

- Wśród seriali, aż połowa jest produkcji polskiej: w zestawieniu znajdziemy seriale historyczne Dom pod Dwoma Orłami oraz Dewajtis, a także Dziewczynę i kosmonautę, Infamię oraz Warszawiankę. Szczyt listy tej kategorii podbijają jednak zagraniczne hity: na pierwszym miejscu znajdziemy hitową komedię grozy Wednesday, na drugim postapokaliptyczne The Last of Us, a podium zamyka komediodramat Ginny & Georgie - kontynuuje Różalska.

Najwięcej emocji wśród internetowych melomanów z Polski wzbudził natomiast koncert Beyoncé. Następni w kolejności byli: Imagine Dragons, Ed Sheeran, Depeche Mode, Pink i The Weeknd, a wyniki wyszukiwania wśród rodzimych artystów dotyczyły najczęściej Dawida Podsiadły i Sanah. Czołowe miejsca wśród haseł wpisywanych w wyszukiwarkę zajęły również memy.

- Podium to memy po wyborach, o Szymonie Hołowni oraz te związane z debatą TVP. Obrazkami komentowaliśmy też Fernando Santosa czy koronację Karola III. Nie zabrakło też akcentu z tegorocznej Eurowizji. Fani tego konkursu wymyślili dla polskiej reprezentantki żartobliwy zwrot, co miało związek z utworem „Solo”, który gwiazda zaczynała słowem baby, zaśpiewanym jako bejba - czytamy w raporcie "Rok w wyszukiwarce".

TOP 10 haseł w wyszukiwarce Google w 2023 r.

Wśród 10 najczęściej wpisywanych przez Polaków haseł w internecie pojawiły się nie tylko tematy, które zajmowały ludzi przez dłuższy okres, ale również nagłe zdarzenia, jak śmierć znanych osób, m.in. Tiny Turner, Matthew Perry'ego i Mateusza Murańskiego. Cała lista top 10 najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę Google haseł wygląda następująco:

Wyniki wyborów 2023;

Wybory 2023;

PKW;

Oppenheimer;

Sylwia Peretti;

Mateusz Murański;

Izrael;

Matthew Perry;

Tina Turner;

Barbie.