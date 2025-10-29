Ten jeden prosty trik zabezpieczy groby przed kradzieżą. Złodzieje będą cię przeklinać

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a wraz z nim, niestety, wzmożona aktywność złodziei cmentarnych, kradnących znicze i wiązanki.

Istnieją proste, ale skuteczne metody, aby zabezpieczyć groby bliskich przed kradzieżą, polegające na trwałym oznaczaniu przedmiotów.

Dowiedz się, jak za pomocą farby, markera czy wosku sprawić, by złodzieje omijali groby Twoich bliskich szerokim łukiem!

Wszystkich Świętych 2025. Jak uchronić groby bliskich przed kradzieżą?

Listopad to czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy zmarłych. 1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych, a dzień później Dzień Zaduszny. W tym czasie cmentarze są pełne odwiedzających. Modlimy się, palimy znicze i ozdabiamy groby swoich bliskich kwiatami. W ten sposób pokazujemy, że wciąż pamiętamy o tych, których już nie ma wśród nas.

Niestety, zdarza się też tak, że ten nostalgiczny czas przepełniony smutkiem i tęsknotą za zmarłymi bliskimi zakłócają hieny cmentarne. Złodzieje nie kradną już tylko pozłacanych krzyży czy eleganckich wazonów. W swoje lepkie ręce chwytają również znicze i wiązanki!

Czy da się uchronić przed ich działalnością? Czy są sposoby, by zniechęcić cmentarnych złodziei do kradzieży ozdób z grobów naszych bliskich? Tak!

Te proste triki zabezpieczą groby przed kradzieżą

Straż miejska z Płocka podpowiada, jak skutecznie zniechęcić hieny cmentarne, by zostawiły groby w spokoju. Kilka prostych trików sprawi, że żadna wiązanka czy znicz nie zostaną skradzione. Przydadzą się: farba olejna, marker i wosk.

Aby zabezpieczyć znicze przed kradzieżą, można porysować je np. śrubokrętem, nożem lub pomalować flamastrem. Dzięki tej prostej czynności trwale go oznaczymy i nikt nie będzie chciał go kupić. Szklane lub plastikowe opakowania można też oznaczyć markerem lub farbą. Na zniczach, a także na wazonach czy donicach, w których są kwiaty, można również napisać markerem lub korektorem krótką dedykację dla zmarłego. To też odstraszy złodziei.

W przypadku sztucznych kwiatów, którymi ozdabiamy groby, można je od spodu trwale oznaczyć np. sprayem, farbą lub lakierem do paznokci. Wystarczy np. od spodu napisać inicjały zmarłego lub zrobić długopisem drobny szlaczek. Inna prosta metoda, która uchroni wiązankę przed kradzieżą, polega na pokapaniu woskiem na sztuczne kwiaty lub delikatnie je poprzepalać. Chodzi o to, żeby na ozdobie zrobić wyraźny znak, który będzie trudny do usunięcia.

Żywe kwiaty też można popryskać farbą w sprayu. Należy pamiętać, by farba miała inny kolor niż kwiaty i dodatki. Co ważne, nie jest to niszczenie kwiatów i wiązanek, tylko naznaczenie ich, by po kradzieży trudniej było je ponownie sprzedać.

A co ze sztucznymi kwiatami w wazonach, które są łatwym łupem dla złodziei?

- Jeśli stawiamy na grobie kwiaty, lepszym pomysłem jest kamienny wazon na stałe przytwierdzony do nagrobka. Dodatkowo, jeśli chcemy umieścić w nim sztuczne kwiaty, które mają zostać tam na długo, sprawmy, aby trudno było je wyjąć (np. wsypując na dno wazonu piasek i przekładając go kilkoma ciężkimi kamieniami, dobrze jest też zagiąć dolne części ich łodyg i splątać je ze sobą) - podpowiadają strażnicy miejscy i dodają, że wszelkie elementy metalowe, np. krzyże i figurki też lepiej na stałe przytwierdzić do grobowca.

