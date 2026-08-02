Ten niepozorny blok na Mokotowie kryje niesamowitą historię. Tu żyła najbardziej skandalizująca para PRL-u

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Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat - ich dom był oazą wolnej miłości
Blok, o którym mowa, z pozoru zupełnie nie rzuca się w oczy podczas spacerów po stolicy. Zewnętrzna fasada nie zdradza absolutnie niczego intrygującego, jednak w rzeczywistości mury te pamiętają fascynujące wydarzenia sprzed ponad pół wieku.
To właśnie pod adresem Fryderyka Joliot-Curie 7 na stołecznym Mokotowie, przeszło 50 lat temu, żyła jedna z najbardziej niekonwencjonalnych par polskiego show-biznesu. Chodzi o słynny duet, jaki tworzyli Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat.
On był cenionym pisarzem i subtelnym erudytą, ona zaś uchodziła za prawdziwą seksbombę polskiego kina, obiekt westchnień wielu mężczyzn. Jędrusik i Dygat byli powszechnie uważani za wyjątkowo zgraną parę, której nie brakowało głębokiego uczucia. Problem w tym, że oboje preferowali bardzo nietypowy styl bycia. Z dzisiejszej perspektywy ich relację z powodzeniem można by nazwać „związkiem otwartym”. Taki model pożycia szokuje nierzadko w obecnych czasach, a co dopiero w siermiężnych latach PRL-u.
Z zachowanych relacji wynika ponadto, że małżonkowie mieli pełną świadomość swoich wzajemnych zdrad. Podobno znali wręcz osobiście niektórych partnerów, z którymi wdawali się w romanse.
W mieszkaniu Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata bawiła się śmietanka towarzyska
Zwykły mokotowski blok stał się też miejscem wielu innych ekscesów. Państwo Dygatowie słynęli z bardzo rozrywkowego stylu życia, a w ich hucznych przyjęciach brała udział prawdziwa elita warszawskiego świata artystycznego. Wśród gości odwiedzających to kultowe mieszkanie można wymienić szereg znakomitości. Pojawiali się tam m.in.:
- Agnieszka Osiecka,
- Gustaw Holoubek,
- Jeremi Przybora,
- Iga Cembrzyńska,
- Władysław Komar,
- Kazimierz Kutz,
- Tadeusz Konwicki,
- Andrzej Trzaskowski (znany muzyk jazzowy, ojciec obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego).
Dom Dygatów charakteryzował się niezwykłą gościnnością. Prawie każdy zainteresowany mógł wziąć udział w niezwykle intensywnym życiu towarzyskim, które toczyło się w murach tego mieszkania.
Jak potoczyły się losy Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata?
Ślub Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata odbył się w 1957 roku. Aktorka liczyła sobie wówczas zaledwie 26 wiosen, a jej wybranek – 43. Ich burzliwy, naznaczony skandalami, ale zarazem pełen obopólnego szacunku związek, został przerwany przez śmierć literata w roku 1978. Jędrusik przeżyła swojego męża o 13 lat.
Warto dodać, że od grudnia 1972 roku słynna para opuściła Mokotów, w którym spędziła kilkanaście bardzo rozrywkowych lat. Ich nowym adresem stało się mieszkanie zlokalizowane przy ulicy Kochowskiego 8 na Żoliborzu.