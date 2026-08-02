Ten niepozorny blok na Mokotowie kryje niesamowitą historię. Tu żyła najbardziej skandalizująca para PRL-u

Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat - ich dom był oazą wolnej miłości

Blok, o którym mowa, z pozoru zupełnie nie rzuca się w oczy podczas spacerów po stolicy. Zewnętrzna fasada nie zdradza absolutnie niczego intrygującego, jednak w rzeczywistości mury te pamiętają fascynujące wydarzenia sprzed ponad pół wieku.

To właśnie pod adresem Fryderyka Joliot-Curie 7 na stołecznym Mokotowie, przeszło 50 lat temu, żyła jedna z najbardziej niekonwencjonalnych par polskiego show-biznesu. Chodzi o słynny duet, jaki tworzyli Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat.

On był cenionym pisarzem i subtelnym erudytą, ona zaś uchodziła za prawdziwą seksbombę polskiego kina, obiekt westchnień wielu mężczyzn. Jędrusik i Dygat byli powszechnie uważani za wyjątkowo zgraną parę, której nie brakowało głębokiego uczucia. Problem w tym, że oboje preferowali bardzo nietypowy styl bycia. Z dzisiejszej perspektywy ich relację z powodzeniem można by nazwać „związkiem otwartym”. Taki model pożycia szokuje nierzadko w obecnych czasach, a co dopiero w siermiężnych latach PRL-u.

Z zachowanych relacji wynika ponadto, że małżonkowie mieli pełną świadomość swoich wzajemnych zdrad. Podobno znali wręcz osobiście niektórych partnerów, z którymi wdawali się w romanse.

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W mieszkaniu Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata bawiła się śmietanka towarzyska

Zwykły mokotowski blok stał się też miejscem wielu innych ekscesów. Państwo Dygatowie słynęli z bardzo rozrywkowego stylu życia, a w ich hucznych przyjęciach brała udział prawdziwa elita warszawskiego świata artystycznego. Wśród gości odwiedzających to kultowe mieszkanie można wymienić szereg znakomitości. Pojawiali się tam m.in.:

Agnieszka Osiecka,

Gustaw Holoubek,

Jeremi Przybora,

Iga Cembrzyńska,

Władysław Komar,

Kazimierz Kutz,

Tadeusz Konwicki,

Andrzej Trzaskowski (znany muzyk jazzowy, ojciec obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego).

Dom Dygatów charakteryzował się niezwykłą gościnnością. Prawie każdy zainteresowany mógł wziąć udział w niezwykle intensywnym życiu towarzyskim, które toczyło się w murach tego mieszkania.

Jak potoczyły się losy Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata?

Ślub Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata odbył się w 1957 roku. Aktorka liczyła sobie wówczas zaledwie 26 wiosen, a jej wybranek – 43. Ich burzliwy, naznaczony skandalami, ale zarazem pełen obopólnego szacunku związek, został przerwany przez śmierć literata w roku 1978. Jędrusik przeżyła swojego męża o 13 lat.

Warto dodać, że od grudnia 1972 roku słynna para opuściła Mokotów, w którym spędziła kilkanaście bardzo rozrywkowych lat. Ich nowym adresem stało się mieszkanie zlokalizowane przy ulicy Kochowskiego 8 na Żoliborzu.